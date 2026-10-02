Terminó el contrato de alquiler y hay daños: ¿quién debe pagar las reparaciones? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Entregar una garantía equivalente a uno o más meses de renta es habitual al alquilar un departamento. El problema aparece al terminar el contrato, cuando el propietario revisa el inmueble y decide descontar parte del dinero por desperfectos. Sin embargo, no todo cambio en el estado de una vivienda justifica retener la garantía: el desgaste generado por el uso ordinario debe diferenciarse de los daños atribuibles al inquilino.

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