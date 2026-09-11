Transferencias por billeteras digitales: qué debe demostrar si Sunat pregunta por el dinero | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Las billeteras digitales se utilizan para mucho más que dividir una cuenta o pagar pequeñas compras. A través de ellas también se reciben transferencias de padres y abuelos, préstamos entre amigos, pagos por ventas ocasionales en internet o devoluciones de dinero.

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