El caso brasileño abre el debate sobre cómo enfrentar la ludopatía en Perú. Especialistas plantean restricciones a la publicidad, límites de gasto y mecanismos de control, pero advierten sobre los riesgos de una regulación que desplace el mercado hacia operadores informales. Foto: difusión / referencial
El caso brasileño abre el debate sobre cómo enfrentar la ludopatía en Perú. Especialistas plantean restricciones a la publicidad, límites de gasto y mecanismos de control, pero advierten sobre los riesgos de una regulación que desplace el mercado hacia operadores informales. Foto: difusión / referencial
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Fernando Cuadros Concha
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Brasil ha prohibido las apuestas deportivas y los casinos en línea. Según el presidente Lula da Silva, con esta medida se quitó “la libertad de lucrar con la ludopatía” a las empresas del rubro, en un contexto donde cerca de 11 millones de personas presentan patrones de juego peligrosos —en datos de FAPESP— y la ciudadanía desembolsó más de US$ 42,500 millones en juegos de azar. La agresiva política de Lula abrió un frente de discusión con las casas de apuestas, quienes buscan que la Corte Suprema le ponga fin por atentar contra la libertad empresarial. Expertos consultados por Gestión aterrizan las dimensiones de este caso y explican qué opciones tiene Perú frente a esta adicción.

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