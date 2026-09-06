Las fintech avanzan en el mercado de pagos internacionales con nuevas alternativas para las empresas. Foto: Mejorada con IA Gemini.
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Isabel Aranda
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Pagar a un proveedor en el extranjero o recibir el dinero de un cliente ubicado en otro país puede no seguir íntegramente la ruta bancaria tradicional.

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