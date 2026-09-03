El presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, se refirió al próximo lanzamiento de TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), que introduce un modelo de pagos centralizado.

“A fin de este año vamos a tener un sistema sumamente poderoso en el Banco Central, de un riel propio de medio de pago que va a permitir no solo que se puedan integrar fintech, todo tipo de empresas, incluso billeteras electrónicas (...) a la larga, va a permitir que haya una competencia mayor con lo que se llama finanzas abiertas u open banking”, destacó el funcionario.

TAPP es una plataforma de pagos minoristas inspirada en UPI de India. El objetivo es que comience con el modelo de iniciación de pagos.

“La idea a la larga es que vía aplicaciones, no de un banco, sino (aplicaciones) de fintech y etc, van a ofrecerse competitivamente, a través de estos rieles, productos financieros de diverso orden: depósitos a plazo, hipotecas, créditos, etc. Entonces, tendremos un sistema no solamente más inclusivo sino más competitivo”, agregó.

TAPP, según ha informado Gestión, permitirá transferir, pagar y cobrar de forma inmediata entre personas y entre estas y comercios, a través de la billetera o aplicación de preferencia del cliente.

Empezará con el modelo de iniciación de pagos, por el que el usuario podrá, por ejemplo, utilizar una billetera digital de una firma del extranjero (domiciliada en Perú), desde la que, al ingresar al botón de TAPP, existirá la opción de ordenar un pago. Ese desembolso, a su vez, se podrá debitar de la cuenta de ahorros del usuario vinculada a TAPP, por ejemplo, alguna que posea en un banco tradicional. De este modo, la aplicación no tendrá que ser del banco que custodia los ahorros.

TAPP es la plataforma de pagos minoristas del BCRP.

En otro momento, Velarde se refirió a la propuesta de eliminar los topes a la tasa de interés.

“El problema del tope de la tasa de interés es que sencillamente al que le cobran mucho dejan de darle. No es que (el banco) le baje la tasa, deja de darle (prestarle). Entonces, en ese sentido, creo que no tiene mucho sentido hacerlo”, comentó.

Velarde sostuvo que la forma de bajar las tasas de interés es la competencia, transparencia e información.

“Se cree mucho que (el rubro de consumo donde las tasas de interés son las más altas) es un segmento muy rentable para los bancos, pero es un segmento realmente casi marginal para la mayor parte de los bancos. El banco más rentable este año hace cuatro o cinco años vendió toda su negocio de consumo, tarjeta y crédito, todo. No veía ahí el negocio”, relató.

Dólar es la moneda dominante

Julio Velarde, titular del BCRP, hizo hincapié en que la moneda estadounidense sigue siendo la más importante del mundo, e incluso dijo que hoy “no hay muchas alternativas”.

“De lejos la moneda dominante es el dólar. Nos guste o no nos guste. Estados Unidos es el 26% del producto bruto mundial. Su mercado de capitales es más del 50% (del total global). El mercado líquido profundo es de dólares”, enfatizó el presidente del instituto emisor.

“La historia universal de los últimos 200 años muestra que hubo periodos donde no solo existió una moneda dominante. Antes de la primera guerra mundial, era la libra esterlina. Entre la primera y segunda guerra mundial, fueron la libra esterlina y el dólar”, recordó.