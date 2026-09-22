La inseguridad ciudadana fue uno de los temas que los candidatos trataron en el debate municipal por la alcaldía de Lima de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), ubicado en el distrito de San Borja.

Carlos Bruce, de Somos Perú, sostuvo que la seguridad depende principalmente de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que planteó crear una Policía Municipal Metropolitana. Señaló que Lima necesita una respuesta articulada entre sus 43 distritos ya que actualmente, según dijo, no existe suficiente coordinación entre las municipalidades para enfrentar las problemáticas comunes de la ciudad.

Elio Riera, de Alianza para el Progreso, indicó que en su plan de gobierno para la comuna capitalina comprende la recuperación de una “Lima segura”. Planteó que la ciudad necesita una autoridad que conozca y haga cumplir la ley, bajo un enfoque de orden, legalidad y articulación eficiente entre los 43 distritos de Lima Metropolitana.

Sandro Caller, del Partido Patriótico del Perú, propuso implementar el que calificó como el “sistema tecnológico más moderno del Perú” para construir una Lima segura. Dentro de estas acciones, se planea implementar 17,000 cámaras con inteligencia artificial en 7,000 puntos estratégicos de la ciudad para atrapar a los delincuentes.

Flor de María Hurtado, del Partido Demócrata Verde, centró su discurso en la protección de las víctimas y en la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones. Propuso implementar cámaras de vigilancia conectadas en puntos críticos de Lima, capaces de obtener, preservar y entregar evidencia a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. También planteó reformar el serenazgo para que responda con rapidez y priorice la protección de las víctimas, junto con otras medidas preventivas.

Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú, alertó que las amenazas de los extorsionadores afectan al sector informal, al transporte y a los colegios. Asimismo, afirmó que, como ingeniero, tiene una fórmula para enfrentar la crisis de inseguridad.

LEA TAMBIÉN: JNE supervisa capacitación de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Susel Paredes, de Ahora Nación, afirmó que los limeños son víctimas cotidianas de la delincuencia y la extorsión, y responsabilizó a las autoridades por el abandono de la ciudad. Prometió eliminar la delincuencia mediante inteligencia y priorizar a los vecinos de las zonas altas y del Cercado, que, según sostuvo, sufren con mayor intensidad la falta de servicios y la inacción municipal.

Daniel Urresti, de Podemos Perú, propuso que la Municipalidad de Lima contrate 100 equipos terna para capturar a 100 delincuentes por día, equivalente a 3 mil detenciones mensuales. También señaló que no le preocuparía el hacinamiento de las cárceles si este fuera producto de las capturas y prometió devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

Finalmente, Yehude Simon, de la Coalición Transformadora Tierra Verde, pidió que las autoridades policiales y judiciales actúen frente a los crímenes y abusos. Además, indicó que estos casos no deben quedar en el olvido ni convertirse rápidamente en una página pasada.

Noticia en desarrollo.