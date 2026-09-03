Más de 26.3 millones de ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, proceso para el que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles el traslado de material electoral hacia sus 125 oficinas descentralizadas.

Este desplazamiento, que culminará mañana, contempla 20 unidades de transporte: dos para rutas aéreas y 18 para rutas terrestres, con el objetivo de llevar materiales destinados a la capacitación de los actores que participarán en la jornada electoral.

Los vehículos partieron del almacén de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE, ubicado en Lurín. Las dos unidades destinadas a las rutas aéreas salieron al mediodía hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y trasladarán material hacia ocho oficinas descentralizadas.

Entre los destinos figuran las ODPE de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Maynas y Tambopata.

En paralelo, el organismo electoral informó que esta tarde partieron 11 de los 18 camiones destinados a las rutas terrestres.

Estas unidades transportarán material hacia oficinas ubicadas en zonas alejadas, entre ellas Jaén, Bagua, Bongará y Chachapoyas, todas en Amazonas; San Martín, Moyobamba y Mariscal Cáceres (San Martín) y Alto Amazonas (Loreto), así como Quispicanchi, Cusco, Urubamba, La Convención, Canchis y Espinar, todas en el Cusco, entre otras.

El traslado cubrirá algunas de las zonas más alejadas del país y será monitoreado vía satélite en tiempo real desde la sede de la ONPE. Foto: Onpe.

La ONPE señaló que cada unidad será monitoreada vía satélite y en tiempo real desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín.

El material trasladado comprende manuales para miembros de mesa y kits destinados a los coordinadores de mesa de sufragio. También incluye materiales para los talleres dirigidos a coordinadores distritales, capacitadores electorales, coordinadores de locales de votación y coordinadores de mesa, además de material para los capacitadores de centros poblados.

Para este jueves está prevista la salida de otras 11 unidades de transporte.

¿Cuántas autoridades se elegirán?

El proceso electoral del 4 de octubre movilizará a 26 millones 314,724 ciudadanos, quienes podrán acudir a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

En las elecciones regionales se escogerá a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales.

A nivel provincial, los electores elegirán 196 alcaldes y 1,724 regidores, mientras que en el ámbito distrital se escogerá a 1,696 alcaldes y 9,118 regidores.

En total, el proceso permitirá elegir 13,148 autoridades a nivel nacional.