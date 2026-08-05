La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la franja electoral para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 ya no comenzará este 5 de agosto, como se había previsto inicialmente, sino que será difundida a partir de setiembre.

A través de un comunicado, el organismo explicó que el cambio responde a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas, que dispone que solo las organizaciones con candidatos inscritos pueden acceder gratuitamente a este espacio de difusión.

La ONPE precisó que las fórmulas y listas presentadas por partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales aún se encuentran en proceso de inscripción, por lo que no corresponde iniciar la franja electoral.

#ONPEinforma | Emitimos comunicado a la opinión pública sobre la difusión de la franja electoral a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.#ERM2026 pic.twitter.com/l8VdGeT9HX — ONPE (@ONPE_oficial) August 5, 2026

Recordó, además, que el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece que este 5 de agosto vence el plazo para publicar las candidaturas admitidas, mientras que las inscripciones definitivas serán dadas a conocer el 5 de setiembre, un mes antes de los comicios.

En ese contexto, la entidad indicó que coordina con el JNE la entrega progresiva de la información sobre las candidaturas que obtengan su inscripción definitiva.

“Al contar la ONPE con esos datos de manera oportuna, podrá avanzar en la implementación de la franja electoral y así garantizar que las organizaciones políticas accedan a esta modalidad de financiamiento público indirecto que otorga el Estado peruano”, señaló la institución.