JNJ no logra elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
JNJ no logra elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
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Redacción Gestión
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no alcanzó el número de votos requeridos para ser nombrado en el puesto.

El candidato logró sólo 4 votos.

Tras ello,

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El concurso para elegir al jefe de la ONPE se convocó tras la renuncia de Piero Corvetto por problemas en la demora de distribución del material electoral del 12 de abril. Desde entonces, Bernardo Pachas se desempeña como jefe interino del organismo, quien ahora deberá conducir las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Cabe precisar que

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La entidad excluyó a Loyola Escajadillo por no haber declarado inicialmente dos procesos judiciales en trámite, mientras que la otra postulante, Amparo Ortega, renunció al concurso por motivos personales de salud.

Ante ello,

En el documento, explicó que urante la fase de actualización de datos.

Sede de la Junta Nacional de Justicia. Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec
Sede de la Junta Nacional de Justicia. Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec

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