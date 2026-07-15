La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que Carlos Loyola Escajadillo, único postulante al cargo de jefe en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no alcanzó el número de votos requeridos para ser nombrado en el puesto.

El Pleno de la JNJ, para nombrar a Loyola como jefe de la ONPE, necesitaba al menos del voto a favor de dos tercios de sus miembros (5), pero al no alcanzar esa mayoría, la plaza quedará declarada desierta. El candidato logró sólo 4 votos.

Tras ello, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia deberán reiniciar completamente el concurso y convocar nuevamente a postulantes para el cargo.

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El concurso para elegir al jefe de la ONPE se convocó tras la renuncia de Piero Corvetto por problemas en la demora de distribución del material electoral del 12 de abril. Desde entonces, Bernardo Pachas se desempeña como jefe interino del organismo, quien ahora deberá conducir las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Cabe precisar que la JNJ, antes de este hecho, ya había declarado desierto el proceso de selección debido a la renuncia y exclusión de los dos únicos postulantes que seguían en la etapa final.

La entidad excluyó a Loyola Escajadillo por no haber declarado inicialmente dos procesos judiciales en trámite, mientras que la otra postulante, Amparo Ortega, renunció al concurso por motivos personales de salud.

Ante ello, Carlos Loyola Escajadillo presentó un recurso de reconsideración alegando que se vulneró su derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y meritocracia.

En el documento, explicó que los dos procesos judiciales son de naturaleza civil y que, aunque fueron omitidos en la ficha inicial, posteriormente los declaró durante la fase de actualización de datos.