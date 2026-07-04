Carlos Loyola pidió reconsiderar su exclusión del concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no implementará el programa piloto del voto digital en las próximas Elecciones Regionales y Municipales, previstas para el domingo 4 de octubre.

Mediante la Resolución Jefatural N.° 000107-2026-JN/ONPE, el organismo dispuso dejar sin efecto la ejecución de esta iniciativa tras identificar “limitaciones críticas” que impedían su adecuada implementación.

Entre los principales motivos figuran la falta de información del padrón electoral de los ciudadanos priorizados para el voto digital, el riesgo de incumplir el cronograma electoral y la superposición de actividades con las Elecciones Primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

ONPE deja sin efecto implementación del voto digital para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Andina

Asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica señaló que la obligación de la ONPE de implementar el voto digital debe enmarcarse en su mandato constitucional de garantizar el respeto del voto personal, igual, libre y secreto de la ciudadanía.

En ese contexto, al verificarse que no existían las condiciones necesarias para cumplir con dicho mandato, se determinó que correspondía dejar sin efecto la implementación del voto digital en las próximas Elecciones Regionales y Municipales.

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La resolución fue suscrita por el jefe encargado de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.