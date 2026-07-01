Carlos Loyola pidió reconsiderar su exclusión del concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
Carlos Loyola pidió reconsiderar su exclusión del concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
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Redacción Gestión
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lo excluyera del concurso para elegir al nuevo titular del organismo electoral.

Esta medida se llevó a cabo luego de

La entidad excluyó a Loyola Escajadillo por no haber declarado inicialmente dos procesos judiciales en trámite, mientras que la otra postulante, Amparo Ortega, renunció al concurso por motivos personales de salud.

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Ante ello,

En el documento, el candidato explicó que los dos procesos judiciales son de naturaleza civil y que, aunque fueron omitidos en la ficha inicial, posteriormente los declaró durante la fase de actualización de datos.

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“Estas materias de naturaleza civil no constituyen ningún impedimento legal para ejercer la jefatura de la ONPE, ni evidencian objetivamente una afectación a la probidad o idoneidad moral, máxime si aún se encuentran en proceso (no concluido), lo cual no afecta mi idoneidad profesional”, precisó.

Loyola argumentó que “no hubo ocultamiento de mala fe”, sino un error subsanado voluntariamente antes de concluir la evaluación, por lo que consideró desproporcionada, irrazonable y punitiva la decisión de excluirlo automáticamente pese a su conducta de transparencia y colaboración.

El candidato interpuso un recurso ante el Pleno de la JNJ alegando que se vulneró su derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad y meritocracia. (Foto: Andina)
El candidato interpuso un recurso ante el Pleno de la JNJ alegando que se vulneró su derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad y meritocracia. (Foto: Andina)

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