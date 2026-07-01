El ingeniero industrial Carlos Loyola Escajadillo, excandidato a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentó un recurso de reconsideración luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo excluyera del concurso para elegir al nuevo titular del organismo electoral.

Esta medida se llevó a cabo luego de la JNJ declarara desierto el proceso de selección debido a la renuncia y exclusión de los dos únicos postulantes que seguían en la etapa final.

La entidad excluyó a Loyola Escajadillo por no haber declarado inicialmente dos procesos judiciales en trámite, mientras que la otra postulante, Amparo Ortega, renunció al concurso por motivos personales de salud.

Ante ello, Loyola Escajadillo interpuso un recurso ante el Pleno de la JNJ alegando que se vulneró su derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y meritocracia.

En el documento, el candidato explicó que los dos procesos judiciales son de naturaleza civil y que, aunque fueron omitidos en la ficha inicial, posteriormente los declaró durante la fase de actualización de datos.

“Estas materias de naturaleza civil no constituyen ningún impedimento legal para ejercer la jefatura de la ONPE, ni evidencian objetivamente una afectación a la probidad o idoneidad moral, máxime si aún se encuentran en proceso (no concluido), lo cual no afecta mi idoneidad profesional”, precisó.

Loyola argumentó que “no hubo ocultamiento de mala fe”, sino un error subsanado voluntariamente antes de concluir la evaluación, por lo que consideró desproporcionada, irrazonable y punitiva la decisión de excluirlo automáticamente pese a su conducta de transparencia y colaboración.