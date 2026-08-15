El Gobierno prepara un conjunto de acciones e inversiones de prevención ante los posibles impactos de El Niño Costero y El Niño en el Pacífico central hacia fines de año, informó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Durante una entrevista con RPP Noticias, el titular del MEF señaló que ambos fenómenos podrían coincidir y generar impactos importantes en el país. Frente a este escenario, sostuvo que el objetivo del Ejecutivo no es eliminar los efectos del fenómeno climático, sino reducir al máximo la pérdida de vidas y bienes.

“Es imposible anularlos, pero sí el esfuerzo que vamos a hacer al máximo para minimizar su efecto en vidas y en pérdida de bienes”, afirmó Cuba.

Gobierno prepara intervenciones en puntos críticos

El ministro aseguró que el Ejecutivo ya identificó los puntos considerados más peligrosos y que durante las próximas semanas se ejecutarán acciones destinadas a reducir los riesgos.

“Ya se han identificado los puntos más peligrosos y el Gobierno va a devenir en las próximas semanas para mitigar esos riesgos”, señaló.

Cuba agregó que la prevención implicará mayores costos e inversiones, debido a la necesidad de intervenir antes de que se produzcan los eventuales impactos.

Gobierno prioriza 536 de los 1,900 puntos críticos identificados

En esa misma línea, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó en RPP, que se están priorizando 536 puntos críticos, ubicados entre Tumbes y Arequipa.

Según explicó, las intervenciones comprenden principalmente trabajos de limpieza y descolmatación de ríos, además de acciones en drenes y defensas.

El ministro anunció además que en los próximos días el Ejecutivo publicará un decreto de urgencia y decretos supremos para habilitar recursos financieros y acelerar estas labores de prevención.

Hay S/ 3,200 millones en la partida para emergencias

Vinelli informó que existen aproximadamente S/ 3,200 millones en la partida 068, destinada a la atención de emergencias y desastres.

Según el ministro, menos del 50% de esos recursos ya ha sido ejecutado, por lo que quedarían alrededor de S/ 1,500 millones disponibles para distintas actividades vinculadas con emergencias y desastres.

El ministro sostuvo además que las autoridades regionales y locales ya cuentan con un marco legal para ejecutar recursos debido a la vigencia de la emergencia.

Comisión coordinará respuesta ante El Niño

Vinelli confirmó que hoy se instaló la comisión encargada de coordinar la respuesta del Gobierno ante el fenómeno.

La instancia está integrada por los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo Agrario y Riego, además de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) e Indeci.

La ANA tendrá la Secretaría Técnica de la comisión debido a su competencia para identificar los puntos críticos y determinar las intervenciones necesarias en ríos, quebradas y drenes, manifestó Vinelli.

La prevención se concentrará antes de la temporada de lluvias

El titular del Midagri explicó que entre agosto y diciembre se desarrollarán las principales labores de limpieza de ríos, cauces y drenes.

Los trabajos, según indicó, ya comenzaron en Piura, Lambayeque y Tumbes, mientras que la próxima semana se prevé iniciar intervenciones en La Libertad, Áncash y Lima.

El Gobierno busca que estas acciones permitan reducir el riesgo antes de los meses de mayor impacto y, paralelamente, preparar una eventual respuesta ante emergencias.

También se prepara ayuda humanitaria

La estrategia tendrá un segundo componente: la respuesta ante posibles emergencias.

Vinelli indicó que se prevé contar con carpas, refugios, alimentos, agua y otros implementos de ayuda humanitaria en zonas consideradas críticas.

El ministro explicó que la respuesta tendrá dos frentes, primero la limpieza y protección de ríos y quebradas antes de las lluvias y la preparación de los mecanismos de atención ante una eventual emergencia durante los meses de diciembre a marzo o abril.

ENFEN mantiene alerta y eleva el riesgo para el verano

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que El Niño Costero continúe durante el verano, con una magnitud que podría ubicarse entre fuerte y extraordinaria en la región Niño 1+2.

Posteriormente, se espera que las condiciones evolucionen de manera gradual hacia un escenario neutral a partir de mayo de 2027.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, ya que se prevé la continuación del evento con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano.



Comunicado ➡️ https://t.co/8NFSBREyOS pic.twitter.com/zUf6tPel6H — ENFEN (@enfenperu) August 15, 2026

En su Comunicado Oficial N.° 14, el ENFEN mantiene el estado de “alerta de El Niño Costero”, tras evaluar la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical, así como los últimos pronósticos de modelos climáticos nacionales e internacionales.

En diálogo con RPP, el ingeniero Luis Vásquez, vocero del ENFEN, explicó que el mayor calentamiento se registraría entre noviembre y diciembre de este año y enero de 2027. Luego de ese periodo, señaló, el fenómeno comenzaría a perder intensidad progresivamente.

El especialista precisó que la evolución del calentamiento no ocurre de manera abrupta, sino de forma gradual. Por ello, estimó que desde febrero y marzo de 2027 comenzaría a disminuir la magnitud de El Niño Costero, con una aproximación hacia condiciones neutrales durante mayo.