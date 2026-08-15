El Gobierno prepara un nuevo esquema de subsidio de S/4 por galón de diésel dirigido a transportistas y operadores de servicios de transporte de pasajeros y carga a nivel nacional.

La medida, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se encuentra recogida en un proyecto de decreto de urgencia que todavía no ha sido publicado oficialmente.

En diálogo con RPP Noticias, el ministro de Economía Elmer Cuba, explicó que el mecanismo no funcionará mediante una reducción directa en el precio del combustible en los grifos, sino que el subsidio será depositado en las cuentas bancarias de los beneficiarios, a través del Banco de la Nación.

“Este subsidio focalizado es para transporte público masivo en toda la República del Perú para transporte de pasajeros y transporte de carga que usan diésel, el equivalente a cuatro soles el galón, con topes mensuales. Esto ya estará operativo en los próximos días y va a impactar, como repito, en toda la República, diésel, transporte masivo, carga y pasajeros.”, señaló Cuba.

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¿A quiénes alcanzará el nuevo subsidio?

El proyecto de decreto establece que podrán acceder al beneficio los transportistas y operadores que, al momento de entrada en vigencia de la norma, cuenten con título habilitante y, cuando corresponda, vehículos habilitados para prestar los servicios comprendidos en la medida.

Esto significa que el subsidio no estará abierto a cualquier propietario de un vehículo que utilice diésel, sino que estará condicionado a que el transportista se encuentre formalmente autorizado para prestar el servicio correspondiente.

El proyecto también establece una regla para evitar duplicidades: un mismo vehículo no podrá recibir más de uno de los subsidios previstos por la norma respecto del mismo periodo, adquisición de combustible, kilometraje u otro concepto que constituya la base de cálculo del beneficio.

El nuevo esquema tendrá una duración de tres meses

Una de las disposiciones del proyecto establece que los subsidios tendrán una vigencia de tres meses, contados desde la entrada en vigencia del decreto de urgencia.

Asimismo, señala que los procedimientos de determinación, reconocimiento y pago correspondientes a cada periodo deberán culminar, en todos los casos, durante el año fiscal 2026.

De aprobarse en los términos planteados, se trataría de un mecanismo temporal y acotado frente al incremento de los costos de los combustibles.

Gobierno busca evitar otro subsidio millonario

El titular del MEF cuestionó el antiguo Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Según explicó Cuba, ese mecanismo terminó generando durante años un subsidio de amplio alcance que, entre 2004 y 2014, significó miles de millones de soles y benefició también a sectores que no necesitaban ese respaldo, entre ellos el sector minero.

Por ello, sostuvo que el Ejecutivo optó ahora por una fórmula focalizada, en lugar de subsidiar de manera general el precio de los combustibles.

Mototaxistas todavía no están incluidos

Uno de los principales desafíos será incorporar a los mototaxistas, especialmente en zonas de la selva y otras localidades donde este tipo de transporte tiene un peso importante.

El ministro reconoció que estos conductores no cuentan con el mismo nivel de empadronamiento que el transporte formal de las grandes ciudades. Por ello, el Ejecutivo está construyendo un padrón utilizando información de municipalidades, MTC y registros del SOAT.

“En la selva peruana no hay esos sistemas masivos porque efectivamente usan mototaxis. Ellos usan gasolina regular y no están empadronados como si lo están en las grandes ciudades donde el Ministerio de Transporte y el ATU tienen mayor presencia. Para ellos va a tomar unas semanas que se escriban.”

El Ejecutivo está construyendo un padrón utilizando información de municipalidades, MTC y registros del SOAT, además de evaluar mecanismos de inscripción.

Subsidio se depositará directamente a los transportistas

Cuba precisó que el beneficio no se aplicará mediante una reducción directa del precio del combustible en los grifos. En cambio, el subsidio será transferido directamente a las cuentas bancarias de los transportistas en el Banco de la Nación.

“Es directamente operado por el MTC y va a ser depositado en su cuenta bancaria, en el Banco de la Nación”, explicó.

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El ministro señaló que los transportistas de carga y pasajeros que recibirán el beneficio ya están empadronados y cuentan con datos como DNI, RUC y placa del vehículo.

Esta información permitirá focalizar el subsidio y evitar que personas ajenas al sector accedan al apoyo.

La publicación oficial definirá las condiciones finales

El nuevo subsidio todavía depende de la publicación oficial del decreto de urgencia. El proyecto conocido establece un periodo de tres meses, condiciones de formalidad, reglas para evitar duplicidades y exclusiones específicas para determinados operadores.

Una vez publicada la norma, se podrán conocer de manera definitiva los procedimientos para el cálculo, reconocimiento y pago del beneficio, así como los montos máximos y demás requisitos de acceso.