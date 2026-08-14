El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, anunció el levantamiento del paro indefinido que mantenían diversos gremios de transporte en la región, luego de la firma de un acta con los dirigentes del sector.

El anuncio se produce luego de que la presidenta Keiko Fujimori estableciera un subsidio focalizado a los transportistas de carga y pasajeros, como medida para amortiguar el incremento de los precios de los combustibles. La medida tendrá alcance nacional y una duración de tres meses, y cubrirá entre 15% y 20% del precio para los usuarios beneficiados.

Según el ministro de Economía, Elmer Cuba, el subsidio estará operativo en los próximos días y posteriormente se extenderá a los transportistas fluviales y a los mototaxistas.

Gambini señaló que el acuerdo recoge los compromisos asumidos por el Gobierno durante las reuniones desarrolladas en Lima y que los dirigentes llevarán el documento a sus respectivas bases para ordenar el levantamiento de la medida de fuerza.

“Con este acta los señores dirigentes van a sus bases y levantan la huelga, eso es el compromiso” , declaró.

Según explicó, el acuerdo fue suscrito por representantes del transporte fluvial, transporte de tres ruedas (motocarristas), transporte acuático de carga pesada y transporte de cuatro ruedas.

El gobernador sostuvo que, tras la entrega del acta, los puntos de bloqueo instalados en la carretera Federico Basadre por los transportistas también deberán ser levantados . En ese sentido, estimó que el tránsito de la región se normalizará durante el día.

“Con la entrega de acta a los dirigentes que están presentes aquí en esta reunión y con ello ellos se dirigirán a sus bases ya para poder levantar y finalmente el día de hoy se normalizaría todo lo que es el tránsito de nuestra región de Ucayali”, indicó.

Abastecimiento de combustible

Entre los compromisos pendientes se encuentra la ampliación de la capacidad de almacenamiento de combustible en Ucayali. Gambini destacó que el Gobierno declaró en emergencia esta situación, lo que permitirá acelerar los permisos correspondientes ante Osinergmin.

El objetivo, explicó, es contar con un nuevo reservorio de 20,000 barriles, con una capacidad mayor a la disponible actualmente, para garantizar el abastecimiento de combustible en la región.

También mencionó como pendiente la firma del contrato entre Petroperú y Aguaytia Energy, así como la gestión para que Osinergmin otorgue los permisos necesarios.

Gambini añadió que aún se encuentra pendiente la derogatoria de un decreto supremo relacionado con el control de la calidad del combustible . Sobre este punto, indicó que continuará realizando gestiones ante los ministerios correspondientes, acompañado por la Defensoría del Pueblo y otras autoridades.

Manuel Gambini. Foto: Captura Canal N.

Subsidio para transportistas

Otro de los compromisos anunciados por el Gobierno es la implementación de un subsidio para los transportistas. De acuerdo con Gambini, la medida comenzaría con el transporte pesado de pasajeros y carga, para posteriormente alcanzar al transporte liviano y, finalmente, a los motocarristas.

El gobernador indicó que el apoyo para los motocarristas requeriría inicialmente unas tres semanas, aunque sostuvo que el proceso podría acelerarse con el respaldo de las municipalidades.

Gambini estimó que en Ucayali habría cerca de 100,000 motocarristas, aunque reconoció que una parte importante de ellos opera en la informalidad. Por ello, señaló que el Gobierno Regional deberá trabajar con las municipalidades para realizar un empadronamiento que permita identificar a los potenciales beneficiarios del subsidio.

“Vamos a tener un duro trabajo de trabajar con las alcaldías para poder empadronarlo rápidamente y de esa manera ayudar al Ministerio de Energía y Minas para que puedan ellos asignar ese subsidio”, sostuvo.

Otros compromisos

El gobernador aseguró que los compromisos pendientes serán gestionados en los próximos días y que aquellos asuntos que correspondan al ámbito regional serán atendidos directamente por su administración.

Con la firma del acta, Gambini sostuvo que el abastecimiento de alimentos y el transporte de pasajeros y carga deberían comenzar a recuperar su funcionamiento habitual, luego de los días de paralización que afectaron el tránsito y el abastecimiento en la región.

Protestas por alza de combustibles

Las protestas de transportistas se iniciaron esta semana en distintas regiones del país, en medio del incremento de los precios de los combustibles y problemas de abastecimiento interno de Petroperú. En Ucayali, la medida de fuerza tuvo especial impacto debido a los bloqueos registrados en la carretera Federico Basadre, principal vía de acceso a la región.

Según información difundida tras el anuncio del Gobierno, el precio del diésel se duplicó entre febrero y agosto, mientras que otros derivados registraron incrementos de hasta 50%. El Gobierno atribuyó parte de la presión sobre los precios al contexto internacional y a los problemas de abastecimiento interno.

Contexto nacional

Las protestas se producen en un contexto de fuerte incremento de los precios de los combustibles. Los precios locales se han visto impactados por las guerras en Medio Oriente y por problemas de abastecimiento interno de Petroperú.

El precio del diésel se duplicó entre febrero y agosto hasta alcanzar los US$1.9 por litro, mientras que otros derivados registraron incrementos de hasta 50%, según la prensa local. Ante esta situación, el Gobierno anunció un subsidio focalizado a los transportistas de carga y pasajeros, que tendrá alcance nacional, una duración de tres meses y cubrirá entre 15% y 20% del precio.