Hace dos meses, Aguaytía Energy del Perú presentó ante la autoridad ambiental un instrumento de gestión ambiental para incorporar nuevos componentes en el Lote 31-C (Ucayali), un campo gasífero necesario para la masificación del gas natural en la región, ya que tiene la obligación de suministrar al menos 1 millón de pies cúbicos diarios. Entre las modificaciones propuestas figuraba la instalación de una estación de fiscalización en la planta de fraccionamiento. ¿La iniciativa obtuvo la aprobación necesaria para su ejecución?

En efecto, la propuesta recibió luz verde del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) mediante una resolución directoral emitida el 3 de junio, otorgándole la viabilidad ambiental al proyecto a la empresa a cargo, tras cumplir con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente para las actividades de hidrocarburos.

Con esta aprobación, Aguaytía Energy podrá instalar la estación de fiscalización, infraestructura que permitirá abastecer de gas natural al concesionario que resulte adjudicatario de la distribución del recurso en la región .

Planta de fraccionamiento del Lote 31-C en Ucayali, donde se instalará la nueva estación de fiscalización aprobada por el Senace. Foto: Andina

¿Qué permite la aprobación obtenida?

Actualmente, el Lote 31-C aún no abastece de gas natural para uso doméstico ni vehicular en Ucayali, pese a que produce este recurso desde hace años para la generación eléctrica. Sin embargo, esta situación se encuentra en proceso de cambio, con el desarrollo de un proyecto orientado a destinar parte de su producción a la masificación del gas en la región.

En diciembre de 2025 se informó que la iniciativa contempla que las primeras conexiones domiciliarias en Pucallpa se concreten hacia mediados de 2026. El plan incluye la implementación de una planta satélite de regasificación en la ciudad, que será abastecida con gas del propio Lote 31-C. Este esquema se activará una vez se firme una adenda entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la concesionaria Cálidda, encargada de la distribución del gas natural.

En una primera etapa, se prevé que más de 16,000 viviendas en Pucallpa accedan al servicio. A partir de ello, Cálidda avanzará con el despliegue de infraestructura, que incluye más de 2,500 kilómetros de redes de distribución, dos “city gates” y diez plantas de regasificación, con impacto no solo en hogares, sino también en los sectores industrial, comercial y de transporte en siete regiones: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

En ese marco, el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de Aguaytía Energy, aprobado por el Senace, establece que la implementación de la nueva estación en el Lote 31-C permitirá abastecer de gas natural al concesionario que resulte adjudicatario de la distribución en Ucayali, en concordancia con los planes de masificación.

El documento detalla que la fase de construcción tendrá una duración estimada de seis meses. En ese periodo se ejecutarán labores de movilización de personal, equipos e insumos, acondicionamiento de áreas, instalación del sistema de regulación, filtración y medición fiscal, así como pruebas de la tubería de interconexión.

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Luego, se iniciará la etapa de operación y mantenimiento, prevista hasta el 2034, en concordancia con la vigencia del contrato de licencia del lote. Finalmente, se contempla una fase de abandono, que incluye la desmovilización de equipos y la restauración de las áreas intervenidas.

En cuanto a la inversión, el mayor desembolso se concentra en la etapa constructiva, con un monto estimado de US$ 465,000. De ese total, US$ 300,000 corresponden al sistema de regulación, filtración y medición fiscal, US$ 100,000 a la instalación y pruebas de la tubería de interconexión, US$ 50,000 a la movilización de equipos y US$ 15,000 al acondicionamiento del área.