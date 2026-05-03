¿Se afectarían los empleos del sector agropecuario? (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La economía peruana lograría un crecimiento de 3.2% este año, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas correspondientes al 2026-2029.

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