Dividido por sectores, se ajustó ligeramente al alza la proyección para los no primarios, es decir, de mayor valor agregado: de 3.2% a un 3.4%, por un fortalecimiento de la demanda interna, principalmente, vinculado al gasto privado.

Sin embargo, en esta actualización destacó una fuerte reducción del estimado de crecimiento de los sectores primarios en casi la mitad . La proyección pasó de un 4.1% a solo 2.5% para este año.

“[Esta revisión a la baja es] resultado del menor dinamismo en la actividad pesquera, manufactura primaria y agrícola, afectadas por condiciones climáticas desfavorables asociadas a la ocurrencia de un fenómeno de El Niño costero débil prolongado”, indicaron.

“A ello se suma, la contracción significativa de la producción de hidrocarburos explicada por la suspensión temporal del transporte de gas natural ocurrida en marzo, el mantenimiento prolongado de la planta Melchorita en abril y la desaceleración de la producción petrolera”, complementaron.

En realidad, las seis actividades primarias fueron ajustados a la baja (agrícola, pecuario, pesca, minería, hidrocarburos y manufactura primaria), algunos incluso cayendo a terreno negativo:

Proyecciones, sectores primarios 2026 (var. %) Sectores MMM 2026-2029

(agosto 2025) IAPM 2026-2029

(abril 2026) Agropecuario 3.7 2.3 -Agrícola 4 2.1 -Pecuario 3.2 2.8 Pesca 2.7 -2.3 Minería e hidrocarburos 4.5 3.1 -Minería metálica 4.8 4 -Hidrocarburos 3 -3 Manufactura primaria 3.4 1.3

Los sectores primarios bajo análisis

Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), indicó que el sector primario, agrupando a la minería y agropecuario entre los que “pesan” más, brinda un importante impulso a la economía, pero se caracterizan por ser vulnerables a factores ajenos , como las condiciones climáticas.

Aun así, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, precisó que -ponderando su aporte al PBI- no representan más de la tercera parte del total, lo que explica que, pese a su revisión a la baja, no logra “mover la aguja” del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Pero aún con las perspectivas en terreno positivo, Castillo anotó que hay aspectos que podrían preocupar y van más allá de la revisión a la baja ya concretada.

“La lectura de la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) supone que el mundo se mantiene relativamente benigno para el país. Al comparar los supuestos del marco inicial respecto a la actualización se ve un escenario más optimista sobre Estados Unidos y China. Se presume que las condiciones en el mundo no se van a deteriorar”, sostuvo Castilla.

Espinar agregó que esta reducción del estimado del sector primario se veía venir, pues antes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su reporte de inflación de marzo, había revisado a la baja fuertemente algunas proyecciones, como la del sector pesca.

Pero aún con las perspectivas en terreno positivo, Castillo anotó que hay aspectos que podrían preocupar y van más allá de la revisión a la baja ya concretada.| Andina

Mirada por sectores

La principal revisión entre los sectores primarios correspondió al rubro de hidrocarburos, que pasó de esperar un crecimiento de 3% para apuntar a una contracción del mismo nivel: se trata de un retroceso de seis puntos porcentuales.

Según el informe del MEF, esto respondió, principalmente, “al deterioro de la producción gasífera (Líquido de Gas Natural y Gas natural), como consecuencia de la suspensión temporal del transporte operado por la empresa TGP en marzo y el mantenimiento prolongado de la planta Melchorita en abril, además de la menor extracción prevista de petróleo”.

Espinar indicó que este rubro vive una tendencia complicada. En 2025, tuvo una caída de más 1% y, en 2026, sumaría otro año de resultado en rojo. Esto explica que su revisión pesimista no responde a un efecto coyuntural .

“El año pasado, el dinamismo cayó por cuestiones de mantenimiento, también está el declive de producción en los lotes petroleros, la demora en ejecución de inversiones y conflictos sociales. Hay aspectos estructurales”, mencionó.

Otro rubro que tuvo una significativa variación fue pesca, pasando de un crecimiento de 2.7% a una caída de 2.3%.

El MEF reportó que su dinamismo previsto se afectó por la menor captura de anchoveta ante condiciones climatológicas adversas asociadas al FEN costero débil y presencia de juveniles; parcialmente compensada por la recuperación de especies orientadas al consumo humano directo.

A este se vincula la manufactura primaria, que tuvo una fuerte variación, aunque manteniéndose en el umbral de crecimiento. El suyo se desaceró de 3.4% a 1.2%. “[La proyección está] afectada por el menor procesamiento de harina de pescado ante la ocurrencia del FEN débil a lo largo del año”, explicó el MEF.

Otro rubro que tuvo una significativa variación fue pesca, pasando de un avance de 2.7% a un retroceso de 2.3%. | Foto: Andina.

Castilla indicó que el FEN tiene un rol importante pues aún se mantiene el riesgo que convierta el escenario en uno más adverso y que un impacto en múltiple alcance a rubros como el de construcción.

En tanto, Espinar indicó que el FEN genera que rubros como la pesca y la manufactura, incluso la agricultura, se posicionen como “volátiles ”. Pese a ello, son inexistentes las medidas de prevención.

“Pese a que el FEN afecta continuamente a estos sectores, hay una mala gestión de prevención. Somos vulnerables a estos factores porque se mantiene la misma estructura”, comentó.

La economista de REDES recordó que el MEF, en la reciente actualización, estima un impacto de hasta tres puntos porcentuales con un impacto severo del FEN.

Agropecuario fue un rubro que también tuvo una revisión de su estimado en más de un punto porcentual, al bajar de un 3.7% a un 2.3% de crecimiento.

“[Está] afectado, principalmente, por la moderación de cultivos agrícolas orientados al mercado interno y la limitación parcial de la cosecha de agroexportación (arándano y mango) producto de la ocurrencia del FEN costero débil y alto costo de fertilizantes”, detalló el informe de actualización.

Castilla refirió que este rubro es el más intensivo en mano de obras, pero la revisión del estimado presentada no debería incidir al respecto. De todas maneras, advirtió que también depende del impacto del FEN.

En tanto, minería revisó su perspectiva de expansión de 4.8% a 4%. Esto, a razón de un “menor dinamismo de la producción de zinc en Antamina, compensado por la mayor producción de cobre, asociada a la expansión de Antamina, la optimización de operaciones de Quellaveco y Cerro Verde”.

Agregaron que, aun con esta ligera revisión a la baja, el sector se mantendría dinámico debido al mejor desempeño de la producción aurífera, incremento de la producción de molibdeno y el efecto estadístico positivo en la producción de hierro.

En este punto, Espinar señaló que los términos de intercambio comercial han ayudado significativamente al sector, pero los niveles de producción vienen mitigando este impulso.