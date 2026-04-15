La economía peruana mantuvo un desempeño positivo al inicio del 2026. Durante el primer bimestre del año, el Producto Bruto Interno (PBI) alcanzó un crecimiento de 3.61%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Un reciente reporte del INEI detalla que entre los meses de enero y febrero destacaron principalmente el crecimiento de los sectores de construcción (12.25%), comercio (5.23%), alojamiento y restaurantes (6.37%) y electricidad, gas y agua (3.50%).

El avance económico del primer bimestre fue moderado por las caídas en la producción de rubros como pesca (-7.94%) y financiero (-0.34%).

De esta manera, la economía peruana alcanzó una expansión de 3.44% en los últimos doce meses, de marzo del 2025 a febrero del 2026.

Durante el primer bimestre del año, el Producto Bruto Interno (PBI) alcanzó un crecimiento de 3.61%. Imagen INEI

¿Cómo le fue al PBI en febrero?

Solo en febrero, la producción nacional creció de 3.68% interanual. Esto, indica el reporte del INEI, se generó principalmente por el buen desempeño de los sectores comercio, otros servicios, construcción, manufactura y transporte.

El sector que lideró el avance del mes fue el de construcción, que creció 8.90%. Este crecimiento está asociado al incremento del consumo interno de cemento, vinculado a obras privadas y autoconstrucción, y por la mayor inversión en infraestructura vial y servicios básicos a nivel regional y local.

Le siguió el rubro de alojamiento y restaurantes, que creció 7.22%, favorecido por la mayor actividad gastronómica y turística.

Durante el mes también destacó el rubro de comercio, que avanzó 6.06%. Este resultado se produjo por un aumento en las ventas mayoristas de combustibles y maquinaria, así como en el minorista a través de supermercados, farmacias y tiendas por departamento. Dentro de este sector también destacó el incremento en las ventas de vehículos.

En tanto, la actividad de transporte, almacenamiento y mensajería creció 4.10%, impulsado por el mayor movimiento de pasajeros y carga vía aérea, terrestre y marítima.

A su vez, la producción en manufactura aumentó en 2.74%. Esto se explicó por el desempeño de la industria no primaria, destacando en la producción de bienes de consumo, intermedios y de capital, así como a la mayor elaboración de productos metálicos y alimentos.

Los sectores en negativo

En contraste con el desempeño de los sectores que impulsaron la actividad, tres rubros mostraron resultados negativos en febrero: Pesca, minería e hidrocarburos, y financiero.

La pesca registró la mayor caída, con una contracción de 5.20% interanual. Está menor producción se explicó principalmente por la fuerte disminución de la pesca de origen continental (-37.04%) ante un menor desembarque de especies para consumo en estado fresco y congelado.

En el caso de minería e hidrocarburos se calcula una caída de 1.11%. Pese al leve avance de la minería metálica, el rubro se vio afectado por el desplome del subsector hidrocarburos (-9.73%) con una menor producción de petróleo crudo, líquidos de gas natural y gas natural.

Por último, el sector financiero y seguros presentó una ligera caída de 0.25% ante una reducción de créditos otorgados por empresas financieras y cajas rurales, así como menores depósitos en algunas de estas instituciones.

Solo en febrero, la producción nacional creció de 3.68% interanual.