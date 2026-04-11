Pese a la incertidumbre por factores nacionales (elecciones generales) e internacionales (guerra en Medio Oriente), las expectativas empresariales se mantienen en terreno positivo, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Sin embargo, en algunos indicadores, el optimismo se redujo.

De acuerdo con la encuesta del banco, las expectativas que tienen las empresas sobre la economía peruana y su sector a 3 y 12 meses no solo están en tramo optimista, sino que mejora respecto a febrero. En la misma línea están otros indicadores como la demanda de productos, la contratación y la inversión a 3 meses.

Sin embargo, hay otros indicadores que no tuvieron “la misma suerte”. Se observa un menor optimismo en los indicadores vinculados a la situación de las empresas a 3 y 12 meses, así la demanda de productos, la contratación de trabajadores y la inversión a 12 meses.

Como se recuerda, Perú está a menos de un días de las elecciones generales y mientras se conozca quién liderará al país los próximos 5 años, se empieza a ver un ajuste.

Menor optimismo para invertir a 12 meses. Foto: Andina.

Expectativas empresariales. Marzo. BCRP

¿Cuál es la situación actual de las empresas?

Sobre la situación actual de las empresas, los indicadores también presentan una evolución dispar. Por un lado, se registra una mejora en el nivel de ventas y en las órdenes de compra respecto al mes anterior.

Sin embargo, el reporte también indica una caída en el nivel de producción, así como en la demanda con respecto a lo esperado . A ello se suma un incremento en los días de inventarios no deseados, lo que podría reflejar una acumulación de stock.