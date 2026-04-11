Las expectativas de las empresas aún son optimistas, pero retroceden en el largo plazo. (Imagen: Andina)
Las expectativas de las empresas aún son optimistas, pero retroceden en el largo plazo. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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Pese a la incertidumbre por factores nacionales (elecciones generales) e internacionales (guerra en Medio Oriente), las se mantienen en terreno positivo, reportó el . Sin embargo, en algunos indicadores, el optimismo se redujo.

De acuerdo con la encuesta del banco, las expectativas que tienen las empresas sobre la y su sector a 3 y 12 meses no solo están en tramo optimista, sino que mejora respecto a febrero. En la misma línea están otros indicadores como la demanda de productos, la contratación y la inversión a 3 meses.

Sin embargo, hay otros indicadores que no tuvieron “la misma suerte”. Se observa un menor optimismo en los indicadores vinculados a la situación de las empresas a 3 y 12 meses, así la demanda de productos, la contratación de trabajadores y la inversión a 12 meses.

Como se recuerda, Perú está a menos de un días de las elecciones generales y mientras se conozca quién liderará al país los próximos 5 años, se empieza a ver un ajuste.

Menor optimismo para invertir a 12 meses. Foto: Andina.
Menor optimismo para invertir a 12 meses. Foto: Andina.
Expectativas empresariales. Marzo. BCRP
Expectativas empresariales. Marzo. BCRP
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¿Cuál es la situación actual de las empresas?

Sobre la situación actual de las , los indicadores también presentan una evolución dispar. Por un lado, se registra una mejora en el nivel de ventas y en las órdenes de compra respecto al mes anterior.

Sin embargo, el reporte también indica una caída en el nivel de producción, así como en la demanda con respecto a lo esperado. A ello se suma un incremento en los días de inventarios no deseados, lo que podría reflejar una acumulación de stock.

Nivel de demanda con respecto a lo esperado. Expectativas. BCRP.
Nivel de demanda con respecto a lo esperado. Expectativas. BCRP.

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