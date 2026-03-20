El 2026 es un año clave para el Perú. Tras 8 presidentes de la República en 10 años -desde julio del 2016-, en tres semanas el país volverá a acercarse a las urnas de votación. Estas elecciones están enmarcadas por sucesos que podrían poner en jaque a la economía nacional y que, seguramente, el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar.

Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es optimista y acaba de ajustar al alza su proyección de crecimiento para la economía nacional en 2026. Julio Velarde, presidente del banco, reportó que ahora el Producto Bruto Interno (PBI) aumentaría 3.2%, por encima del 3% esperado en diciembre.

“La economía venía sumamente fuerte, eso nos esta dando impulso [...] estamos entrando con buen pie, con inflación baja”, destacó Velarde durante la presentación del Reporte de Inflación de marzo 2026.

¿Cómo se llega a este cálculo? Cuatro sucesos afectaron negativamente a la proyección del BCRP: agro, pesca y su manufactura golpeadas por El Niño débil; la actualización de guías de producción (menos oro y zinc); menor producción del lote 95 y paralización de otros lotes; y emergencias del gas natural en marzo.

Sin embargo, el foco de la mejora recayó en construcción, comercio y servicios por la inercia y mayor crecimiento de los términos de intercambio.