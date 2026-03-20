La distribución eléctrica en Lima Metropolitana está prácticamente al 100%, por capitales chinos, luego de que China Yangtze Power International —miembro de la estatal China Three Gorges— comprara Luz del Sur y Enel fuera adquirida por China Southern Power Grid.

Además, ha expandido su presencia en el rubro de generación eléctrica con la operación de las centrales hidroeléctricas como San Gaban III, Chaglla, Santa Teresa, Majes Arcus y Repartición Arcus, así como los parques eólicos Tres Hermanas y Marcona.

En esa línea, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, manifestó su preocupación por la masiva presencia de capitales estatales chinos en el mercado eléctrico peruano.

“No quiero —ni puedo imaginar— a otro país controlando el 100% de la electricidad en Washington, DC, como hace China con Lima. Este control totalitario es lo que busca China. ¿Qué busca el Perú?“, escribió en X.

El diplomático designado por Donald Trump, reiteró la importancia de la transparencia. Vale acotar que en más de una ocasión, Navarro ha cuestionado la presencia de inversiones chinas en el Perú, y los acusa de “creer que las leyes son opcionales para ellos”.

El embajador Bernie Navarro volvió a cuestionar la presencia de capitales chinos en Perú. Foto: difusión

Ante la advertencia de Bernie Navarro, el excanciller Javier González-Olaechea aclaró que nadie quiere depender de un solo país, y que la libertad “debe expandirse y no restringirse”.

“Le sugiero que promueva activamente la inversión de empresarios de su país en nuestra matriz energética y en todo lo que resulte beneficioso para ambas partes. Bienvenidos“, expresó el exfuncionario.