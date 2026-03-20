Prácticamente todo el mercado de distribución eléctrica de Lima Metropolitana está en control de capitales chinos. Foto: difusión / Revista Energía
Prácticamente todo el mercado de distribución eléctrica de Lima Metropolitana está en control de capitales chinos. Foto: difusión / Revista Energía
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Redacción Gestión
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La distribución eléctrica en Lima Metropolitana está prácticamente al 100%, por capitales chinos, luego de que y

Además, ha expandido su presencia en el rubro de generación eléctrica con la operación de las centrales hidroeléctricas como San Gaban III, Chaglla, Santa Teresa, Majes Arcus y Repartición Arcus, así como los parques eólicos Tres Hermanas y Marcona.

En esa línea, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro,

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“No quiero —ni puedo imaginar— a otro país controlando el 100% de la electricidad en Washington, DC, como hace China con Lima. Este control totalitario es lo que busca China. ¿Qué busca el Perú?“, escribió en X.

El diplomático designado por Donald Trump, reiteró la importancia de la transparencia. Vale acotar que en más de una ocasión,

El embajador Bernie Navarro volvió a cuestionar la presencia de capitales chinos en Perú. Foto: difusión
El embajador Bernie Navarro volvió a cuestionar la presencia de capitales chinos en Perú. Foto: difusión

Ante la advertencia de Bernie Navarro, el excanciller Javier González-Olaechea aclaró que nadie quiere depender de un solo país, y que la libertad “debe expandirse y no restringirse”.

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“Le sugiero que promueva activamente la inversión de empresarios de su país en nuestra matriz energética y en todo lo que resulte beneficioso para ambas partes. Bienvenidos“, expresó el exfuncionario.

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