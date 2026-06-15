A pocos días del inicio oficial del invierno, Lima y Callao continuarán registrando temperaturas inusualmente elevadas para la temporada. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el martes 16 y el jueves 18 de junio se prevé un incremento de la temperatura diurna en la costa central, con valores que podrían alcanzar entre 25 °C y 30 °C.

De acuerdo con la entidad, estas condiciones están asociadas a la influencia del fenómeno de El Niño Costero, que mantiene temperaturas entre cinco y seis grados por encima de los niveles considerados normales para esta época del año. Habitualmente, durante junio, las máximas en Lima suelen oscilar entre los 16 °C y 20 °C.

La meteoróloga del Senamhi, Angie Flores, señaló que los distritos ubicados lejos del litoral serán los más expuestos a estos episodios de calor. Entre ellos figuran Carabayllo, Puente Piedra y Comas, en Lima norte, así como La Molina, Ate y San Juan de Lurigancho, en Lima este.

La especialista indicó a Andina que Lima registrará temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de lo habitual. Explicó, además, que la cercanía al mar contribuye a moderar las temperaturas debido a su función como regulador térmico natural. Por ello, las zonas costeras experimentan menores variaciones térmicas en comparación con los distritos más alejados.

Flores añadió que el Niño Costero ya se encuentra en desarrollo y favorece la ocurrencia de temperaturas elevadas durante distintos momentos del día, especialmente después del mediodía. Como referencia, mencionó que la estación meteorológica de Campo de Marte registró recientemente una temperatura de 25.2 °C, muy por encima del promedio histórico de junio, que marca alrededor de 19° C.

Senamhi prevé temperaturas de hasta 30 °C en algunos distritos de Lima y Callao entre el 16 y el 18 de junio. Foto: Andina/referencial.

Cielo cubierto y lloviznas continuarán

Pese al incremento térmico, el Senamhi advirtió que las mañanas nubladas y las lloviznas seguirán presentes en Lima y Callao durante los próximos días.

Según explicó la institución, ambos fenómenos pueden coexistir debido a las actuales condiciones atmosféricas. Durante el último fin de semana se reportaron precipitaciones ligeras y dispersas en distritos como La Molina y San Juan de Lurigancho, así como en sectores de la cuenca media y alta de Lima, entre ellos Santa Eulalia.

Aunque las lluvias fueron de corta duración y no generaron acumulados significativos, diversos ciudadanos reportaron la caída de gotas en distintos puntos de la capital.

El Senamhi precisó que estos eventos responden a la combinación de humedad proveniente de la sierra, temperaturas cálidas en el mar y corrientes ascendentes de aire que favorecen la formación de nubosidad con capacidad para generar precipitaciones ligeras.

Asimismo, la entidad prevé que las lloviznas continúen durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al litoral, debido al ingreso de vientos del sur que transportan humedad desde el océano hacia la costa.