Neblina en Lima. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La velocidad del viento aumentará este martes 19 en la costa, de ligera a moderada intensidad, y podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina,

Para hoy se estiman vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

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Los departamentos de posible afectación son Arequipa (provincia Caravelí), Ica (Chincha, Nasca, Pisco, Ica), Piura (Paita, Sullana, Talara, Piura, Sechura), Tumbes (Contralmirante Villar) y Lima (Cañete, Huaral, Huaura, Lima). Se incluye al Callao.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, pertinentes y necesarias, en el contexto de sus competencias, para asegurar el diseño correcto de las infraestructuras, a fin de garantizar la seguridad de la población.

Del mismo modo, recomienda asegurar los techos y los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas, así como permanecer alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento. También aconseja amarrar todo tipo de embarcaciones.

Igualmente, insta a usar ropa de abrigo e impermeable, tomar bebidas calientes y, en caso de presentar alguna infección respiratoria o alérgica, dirigirse al centro de salud más cercano.

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