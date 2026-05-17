Juan José Córdova, gerente general de Textil del Valle, explicó a diario Gestión que el contexto internacional comenzó a impactar en el sector confecciones peruano desde inicios de año. Solo en el primer trimestre, las exportaciones peruanas de prendas de vestir retrocedieron 9%, mientras que la empresa registró una caída cercana al 10%.

“Las personas siguen comprando igual que el año pasado, pero las marcas están tomando sus precauciones y están comprando un poco menos porque no saben qué es lo que puede pasar”, explicó el ejecutivo.

La desaceleración es consecuencia de la incertidumbre generada en Estados Unidos —mercado que representa el 65% de sus exportaciones— tras la implementación de aranceles y el impacto del conflicto entre Irán e Israel sobre el precio del petróleo.

A ello se suma el incremento de cerca de 27% en el precio internacional del algodón durante los últimos doce meses. Asimismo, indicó que las exportaciones peruanas de prendas de algodón hacia Estados Unidos acumulan una caída cercana al 13% , mientras que los productos sintéticos retroceden alrededor de 5%.

Juan José Córdova, gerente general de Textil del Valle. (Foto: Textil del Valle)

Textil del Valle venía de un periodo de fuerte crecimiento. La empresa pasó de exportar US$ 60.3 millones en 2023 a US$ 71.3 millones en 2024 y US$ 84.1 millones en 2025, año en el que registró una expansión de 17%.

De acuerdo con Adex Data Trade, la empresa se ubicó como la tercera mayor exportadora peruana de prendas de vestir durante el primer bimestre de 2026, con envíos por US$ 10.5 millones y una participación de 5.87% del total exportado en dicha categoría.

Textil del Valle explora nuevas fibras y marcas internacionales

Para mitigar el impacto de la desaceleración, la empresa viene enfocándose en eficiencia operativa, reducción de costos y diversificación de productos.

Juan José Córdova señaló que la firma busca ampliar su oferta hacia prendas desarrolladas con nylon, tencel, modal y otras fibras sintéticas, alineándose a la evolución del consumo en Estados Unidos.

“Hoy el principal mercado consume 50% fibras naturales y 50% fibras sintéticas. Nuestra oferta tiene que estar alineada a esa demanda”, señaló.

La estrategia sigue la línea adelantada por Gestión hace medio año, cuando Textil del Valle informó que venía ampliando su portafolio hacia prendas de nylon y categorías como casacas, hoodies, joggers y pants, más allá de los tradicionales t-shirts de algodón.

Por otro lado, la empresa viene explorando nuevas oportunidades comerciales con potenciales marcas internacionales. Entre ellas mencionó a Arc’teryx, además de otros dos proyectos de marcas confidenciales ,pero actualmente en evaluación.

“Alrededor del 80% de las órdenes de compra de 2026 ya fueron colocadas, lo que permitiría dar cierta estabilidad operativa durante el año”, subrayó.

Cabe recordar actualmente produce para las marcas Lululemon, Patagonia, Lacoste y Polo Ralph Lauren.

Textil del Valle opera al 100% la ampliación de su planta en Chincha, proyecto que elevó su capacidad de producción y sumó nuevos puestos de trabajo.

Europa y automatización marcan la estrategia hacia 2027

En paralelo, Textil del Valle viene fortaleciendo su capacidad operativa. Desde febrero, la ampliación de 30% de su planta en Chincha opera al 100%, lo que equivale a unas 200,000 prendas adicionales por mes y la incorporación de alrededor de 500 colaboradores directos.

Dicha expansión —adelantada por Gestión en 2025— demandó inversiones cercanas a US$ 5 millones en equipos de teñido, tejido y nuevas líneas de costura con inteligencia artificial y robotización.

La empresa también inició la implementación de herramientas de automatización, robotización e inteligencia artificial en áreas como calidad, desarrollo de producto y planeamiento de producción. A ello se suma Fast React, sistema desarrollado por la empresa Coats que utiliza inteligencia artificial para optimizar la programación y utilización de planta.

La empresa textil peruana viene explorando nuevas oportunidades comerciales con marcas internacionales y prendas elaboradas con fibras sintéticas.

Además, en junio comenzará el desarrollo de un pasaporte digital para sus prendas, herramienta que permitirá mejorar la trazabilidad y transparencia de producción con miras a cumplir la futura normativa europea prevista para 2027.

Hoy, Europa representa alrededor del 10% de las exportaciones de Textil del Valle, aunque la empresa espera incrementar progresivamente su participación en ese mercado.