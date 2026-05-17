Textil del Valle redefine su estrategia exportadora con nuevas fibras, automatización y foco en mercados fuera de Estados Unidos.
Textil del Valle redefine su estrategia exportadora con nuevas fibras, automatización y foco en mercados fuera de Estados Unidos.
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Dax Canchari Reyes
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Textil del Valle enfrenta un 2026 más retador tras varios años de crecimiento sostenido. La empresa textil peruana —tercera mayor exportadora local del sector durante el primer bimestre de 2026, según Adex Data Trade— viene ajustando su estrategia comercial y operativa ante un contexto internacional marcado por la cautela de las marcas en Estados Unidos, mayores costos y cambios en las tendencias de consumo. Esta es su estrategia.

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