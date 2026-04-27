Balance. Se debe lograr un equilibrio creíble entre el ejercicio de la soberanía regulatoria y la atracción de capital extranjero. | Foto: Andina
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El mundo ha ingresado en una “edad de competencia”, caracterizada por la fragmentación del orden internacional, el debilitamiento del multilateralismo y la utilización cada vez más frecuente de instrumentos económicos —comercio, inversión, energía y cadenas de suministro— como herramientas de poder estratégico, de acuerdo con el Global Risks Report 2026 del World Economic Forum.

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