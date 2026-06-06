La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 comenzó oficialmente este sábado en el exterior con la apertura de los locales de votación en Nueva Zelanda, donde los ciudadanos peruanos residentes en las ciudades de Auckland y Wellington fueron los primeros en acudir a las urnas.

De acuerdo con información de la Cancillería, en ambas ciudades se instalaron con normalidad las tres mesas de sufragio previstas para atender a 841 electores peruanos. La votación se inició a las 2:00 p. m. hora peruana debido a la diferencia horaria entre ambos países.

La jornada marca el inicio del proceso electoral para los peruanos residentes fuera del país, quienes también participarán en la elección presidencial que enfrenta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Las elecciones en el exterior se desarrollan en 73 países.

Más de un millón de peruanos votan en el extranjero

En total, 1.19 millones de peruanos están habilitados para ejercer su derecho al voto fuera del país. Para ello, la Cancillería informó que desplegó el 100% del material electoral y habilitó 219 locales de votación.

Asimismo, el proceso contempla la instalación de 2,506 mesas de sufragio distribuidas en 73 países, donde los electores acudirán progresivamente a las urnas conforme avancen los husos horarios.

Tras el inicio de la votación en Nueva Zelanda, la jornada continuará en Australia, donde se espera la participación de más de 7,000 electores en ciudades como Canberra y Sídney. Posteriormente se abrirán las mesas en Japón, Corea del Sur, Singapur y China.

Nueva Zelanda abrió la jornada electoral para los peruanos residentes en el extranjero.

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Cancillería monitorea el proceso en tiempo real

La apertura de mesas y el desarrollo de la votación son supervisados desde un Centro de Monitoreo instalado en la sede central de la Cancillería en Lima.

Según informó la entidad, el centro operará de manera ininterrumpida hasta el cierre de la última mesa electoral previsto para el lunes 8 de junio. Desde allí se realiza el seguimiento del sufragio, el avance del escrutinio y cualquier incidencia que pueda registrarse durante la jornada electoral en el exterior.