De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 7 de junio, el canciller Carlos Pareja informó sobre los lineamientos acordados con los consulados peruanos en el extranjero para garantizar que los compatriotas ejerzan su voto.

“La prioridad es que ninguna mesa se quede sin abrir. Eso se ha instruido y todos los consulados lo han previsto”, mencionó a la prensa.

El funcionario recordó que desde las 14:00 horas del sábado 6 de junio los peruanos en Nueva Zelanda, Australia y Asia irán votando.

“Se ha llamado a miembros de mesa y personal voluntario en caso de que no vayan los miembros de mesa, para que la segunda vuelta sea ágil”, comentó.

A nivel global se han habilitado 218 centros de votación para peruanos. Foto: referencial / Andina

Pareja reiteró que para este Gobierno “cada voto es importante”. Se estima que más de 400,000 peruanos sufragaron en la primera vuelta de abril del 2026.

El ministro de Relaciones Exteriores, días atrás, adelantó que serán 218 centros de votación en el extranjero, 7 más que en la primera vuelta, debido a que ahora los peruanos en Medio Oriente sí podrán ejercer su derecho —en aquella última jornada, el conflicto en la zona impidió que lo hicieran—.

“En Medio Oriente nuestros connacionales podrán votar en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar”, añadió.