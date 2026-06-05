Carlos Pareja aseguró que hay medidas para facilitar el voto en el extranjero, tras coordinación con los consulados. También se habilitarán mesas en Medio Oriente. Foto: Andina
Carlos Pareja aseguró que hay medidas para facilitar el voto en el extranjero, tras coordinación con los consulados. También se habilitarán mesas en Medio Oriente. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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informó sobre los lineamientos acordados con los consulados peruanos en el extranjero para garantizar que los compatriotas ejerzan su voto.

“La prioridad es que ninguna mesa se quede sin abrir. Eso se ha instruido y todos los consulados lo han previsto”, mencionó a la prensa.

El funcionario recordó que desde las 14:00 horas del sábado 6 de junio los peruanos en Nueva Zelanda, Australia y Asia irán votando.

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“Se ha llamado a miembros de mesa y personal voluntario en caso de que no vayan los miembros de mesa, para que la segunda vuelta sea ágil”, comentó.

A nivel global se han habilitado 218 centros de votación para peruanos. Foto: referencial / Andina
A nivel global se han habilitado 218 centros de votación para peruanos. Foto: referencial / Andina

Pareja reiteró que

El ministro de Relaciones Exteriores, días atrás, adelantó que serán 218 centros de votación en el extranjero, 7 más que en la primera vuelta, debido a que ahora los peruanos en Medio Oriente sí podrán ejercer su derecho —en aquella última jornada, el conflicto en la zona impidió que lo hicieran—.

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“En Medio Oriente nuestros connacionales podrán votar en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar”, añadió.

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