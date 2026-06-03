El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que la proclamación oficial de los resultados de una segunda vuelta presidencial no ocurre de manera inmediata tras la jornada electoral, debido a que involucra diversos procedimientos jurisdiccionales que deben cumplirse antes de declarar a un ganador.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la entidad precisó que existen plazos establecidos para la revisión y resolución de actas observadas, así como para la aplicación del nuevo procedimiento de recuento de votos incorporado para las Elecciones Generales de Perú de 2026.

“La proclamación de resultados no es inmediata. Existen plazos establecidos para la revisión y resolución de actas observadas, así como para el nuevo procedimiento de recuento de votos. Esperemos los resultados oficiales con responsabilidad”, indicó el organismo electoral.

En su publicación, el JNE exhortó a la ciudadanía a no dejarse confundir por comentarios desinformadores y recordó que la proclamación de resultados suele demandar varios días o incluso semanas después de realizada la elección. “Comprende diversos procedimientos juridiccionales, por lo que este acto tiene sus plazos razonables, es decir, no ocurre de manera inmediata”, indicó.

¿Cuánto demoró la proclamación en procesos anteriores?

Según la información difundida por el JNE, en las últimas cuatro elecciones presidenciales con segunda vuelta los tiempos de proclamación han variado significativamente.

El caso más reciente fue el de 2021, cuando la segunda vuelta se realizó el 6 de junio y la proclamación de resultados se concretó el 19 de julio, es decir, 43 días después. En 2016, la elección se celebró el 5 de junio y los resultados fueron proclamados el 28 de junio, tras 23 días.

En tanto, en 2011 la proclamación se produjo 18 días después de la segunda vuelta, mientras que en 2006 el plazo fue de 11 días, el más corto entre los procesos considerados por la autoridad electoral.

Los antecedentes también muestran que los plazos de proclamación se han ido ampliando en los últimos procesos electorales. De los 11 días registrados en 2006 se pasó a 18 días en 2011, 23 días en 2016 y 43 días en 2021. No obstante, la duración de cada proceso depende de factores como la cantidad de actas observadas, los recursos presentados por las organizaciones políticas y la carga procesal que deba resolver el sistema electoral.

Proclamación de resultados en las últimas cuatro elecciones. Foto: JNE.

JNE estima resultados oficiales en menos de un mes

Días atrás, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la entidad proyecta proclamar los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial “en menos de un mes”, aunque aclaró que ello dependerá de la carga procesal que se genere tras los comicios.

El titular del organismo indicó que, a diferencia de la primera vuelta, en la que participaron numerosas agrupaciones políticas, en el balotaje solo competirán dos candidaturas, lo que podría reducir el volumen de controversias y expedientes por resolver.

“Estimamos que en menos de un mes, quizá un mes, estemos proporcionando los resultados o antes, dependiendo de la carga procesal”, declaró.

No obstante, Burneo reconoció que la segunda vuelta podría estar marcada por una intensa fiscalización de los personeros de ambas organizaciones políticas y por solicitudes de recuento de votos, mecanismo que fue incorporado para este proceso electoral.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 7 de junio y enfrentará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Mientras tanto, las autoridades electorales han insistido en que la ciudadanía espere los resultados oficiales y evite difundir información no confirmada sobre los tiempos de proclamación.