Congreso bicameral alista conformación de comisiones para el inicio de su labor legislativa. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Este martes 4 de agosto, las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados sesionarán por separado para avanzar en la organización del trabajo legislativo del periodo 2026-2027.

Entre los principales puntos de agenda, figura

Vale añadir que dicha labor es el paso previo a la instalación y

, se determinó que estará compuesta por 2 senadores de Fuerza Popular; uno de Juntos por el Perú, Renovación Popular y Buen Gobierno, respectivamente.

Miembros de la Cámara de Senadores

, y estará compuesta por Fuerza Popular (4), Juntos por el Perú (3), Renovación Popular (2), Buen Gobierno (1), Obras (1) y Ahora Nación (1).

En total son 7 las comisiones ordinarias legislativas:

  • Constitución y Relaciones Exteriores
  • Defensa Nacional
  • Desarrollo productivo, Energía y minas, Infraestructura y Trabajo
  • Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor
  • Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo social y digital
  • Gestión del Estado y Contraloría
  • Justicia y Derechos Humanos

Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, consideró que la distribución de las comisiones parlamentarias debe darse según el perfil técnico y la experiencia de cada congresista, más que por intereses políticos de las bancadas.

Con el regreso del Senado, toda iniciativa deberá superar dos etapas de debate, un proceso que podría mejorar el control legislativo, pero también extender los tiempos de aprobación, según especialistas. Foto: Andina
Con el regreso del Senado, toda iniciativa deberá superar dos etapas de debate, un proceso que podría mejorar el control legislativo, pero también extender los tiempos de aprobación, según especialistas. Foto: Andina

“Hoy se aprueba el número de integrantes. La asignación de las comisiones parte de un acuerdo político que tendrá lugar en los próximos días”, explicó a la prensa.

Facultades a la espera

, al considerar que el país enfrenta desafíos urgentes como la inseguridad ciudadana y la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño.

“Estoy seguro de que los distintos grupos parlamentarios, más allá de la posición ideológica que se tenga, van a coincidir“, dijo.

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