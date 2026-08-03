Esta semana se aprobará la conformación de las comisiones ordinarias en el Congreso bicameral. En el caso del Senado, se tiene previsto dar el visto bueno a los cuadros para sus 7 comisiones ordinarias legislativas; mientras que en la Cámara de Diputados, se seguirá un proceso similar para sus 16 mesas de trabajo.

Según el Reglamento del Congreso, el presidente del Senado (Miguel Torres, Fuerza Popular) presentará al Pleno la propuesta de conformación de las comisiones ordinarias, sobre la base de los acuerdos logrados en la Junta de Portavoces.

Antes de ello, los grupos parlamentarios remitirán a la presidencia del Senado sus propuestas de integración para cada comisión, señalando a los miembros titulares y suplentes, así como el orden de reemplazo en caso de ausencia.

Cabe añadir que no se admiten suplencias para los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de cada comisión.

De esa manera, el cuadro de conformación de las comisiones debe ser aprobado por el Pleno dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del período anual de sesiones, que se realizó el pasado 27 de julio. Es decir, tienen hasta el 5 de agosto.

En la Cámara de Senadores tendrá 7 comisiones:

Constitución y Relaciones Exteriores

Defensa Nacional

Desarrollo productivo, Energía y minas, Infraestructura y Trabajo

Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor

Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo social y digital

Gestión del Estado y Contraloría

Justicia y Derechos Humanos

Por otro lado, la Cámara de Diputados desarrollará el mismo procedimiento para aprobar la integración de sus 16 comisiones:

Constitución, Reglamento y Relaciones exteriores

Defensa Nacional

Desarrollo agrario

Defensa del consumidor y Regulación de servicios públicos

Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría

Economía, banca, finanzas e inteligencia financiera

Educación, cultura y deporte

Energía y Minas

Justicia y Derechos Humanos

Inclusión social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos

Salud

Trabajo y Seguridad Social

Producción, Comercio Exterior y Turismo

Infraestructura, vivienda y transportes

Ciencias, Tecnología y Sociedad Digital

Medio ambiente

Con la instalación de las comisiones en cada cámara, se podrá proceder al análisis de los proyectos de ley que ingresen al Congreso, ya que estos grupos constituyen la primera instancia de debate técnico y dictamen de las iniciativas legislativas.