Esta semana se aprobará la conformación de las comisiones ordinarias en el Congreso bicameral. En el caso del Senado, se tiene previsto dar el visto bueno a los cuadros para sus 7 comisiones ordinarias legislativas; mientras que en la Cámara de Diputados, se seguirá un proceso similar para sus 16 mesas de trabajo.
Según el Reglamento del Congreso, el presidente del Senado (Miguel Torres, Fuerza Popular) presentará al Pleno la propuesta de conformación de las comisiones ordinarias, sobre la base de los acuerdos logrados en la Junta de Portavoces.
Antes de ello, los grupos parlamentarios remitirán a la presidencia del Senado sus propuestas de integración para cada comisión, señalando a los miembros titulares y suplentes, así como el orden de reemplazo en caso de ausencia.
Cabe añadir que no se admiten suplencias para los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de cada comisión.
De esa manera, el cuadro de conformación de las comisiones debe ser aprobado por el Pleno dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del período anual de sesiones, que se realizó el pasado 27 de julio. Es decir, tienen hasta el 5 de agosto.
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En la Cámara de Senadores tendrá 7 comisiones:
- Constitución y Relaciones Exteriores
- Defensa Nacional
- Desarrollo productivo, Energía y minas, Infraestructura y Trabajo
- Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor
- Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo social y digital
- Gestión del Estado y Contraloría
- Justicia y Derechos Humanos
Por otro lado, la Cámara de Diputados desarrollará el mismo procedimiento para aprobar la integración de sus 16 comisiones:
Constitución, Reglamento y Relaciones exteriores
- Defensa Nacional
- Desarrollo agrario
- Defensa del consumidor y Regulación de servicios públicos
- Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría
- Economía, banca, finanzas e inteligencia financiera
- Educación, cultura y deporte
- Energía y Minas
- Justicia y Derechos Humanos
- Inclusión social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
- Salud
- Trabajo y Seguridad Social
- Producción, Comercio Exterior y Turismo
- Infraestructura, vivienda y transportes
- Ciencias, Tecnología y Sociedad Digital
- Medio ambiente
Con la instalación de las comisiones en cada cámara, se podrá proceder al análisis de los proyectos de ley que ingresen al Congreso, ya que estos grupos constituyen la primera instancia de debate técnico y dictamen de las iniciativas legislativas.