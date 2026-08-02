Así lo advierte el informe "¿Qué hereda el próximo Gobierno? La expansión sin sostenibilidad de la seguridad social peruana", elaborado por Horizonte Laboral, compartido con Gestión, que concluye que la expansión de funciones, beneficios y obligaciones registrada durante los últimos años no estuvo acompañada de una estrategia para fortalecer los ingresos ni la capacidad operativa de la entidad. Es decir, argumenta, hoy es insostenible.

El documento sostiene que EsSalud llega a esta nueva etapa con un desequilibrio cada vez mayor entre lo que recauda y las prestaciones que debe brindar. A ello se suma una gobernanza inestable —la institución ha tenido 12 presidentes ejecutivos desde julio de 2021— y un contexto en el que las decisiones legislativas han ampliado progresivamente sus obligaciones sin una fuente de financiamiento definida.

De hecho, se espera un nuevo cambio en la cabeza del Seguro Social de Salud. En declaraciones recientes, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, calificó como “urgente” la situación de EsSalud y anunció que un cambio de liderazgo se daría en las próximas horas.

Más gasto, más obligaciones y menor capacidad de atención: el diagnóstico de EsSalud que recibe Keiko: El Peruano.

Una base reducida de aportantes y mayor demanda de servicios

El informe recuerda que EsSalud funciona bajo un régimen contributivo financiado principalmente con el aporte equivalente al 9% de la remuneración de cada trabajador formal. Sin embargo, la elevada informalidad limita la cantidad de personas que sostienen el sistema.

En 2025, apenas el 28% de los trabajadores estaba afiliado a EsSalud, mientras que la mayoría de la población ocupada permanecía fuera del régimen contributivo. Además, solo el 11.8% de los trabajadores independientes contaba con cobertura del seguro social.

Para Mayén Ugarte, presidenta del Consejo Directivo de Horizonte Laboral, el problema es que la institución ha seguido acumulando responsabilidades pese a que ya enfrentaba dificultades financieras.

“EsSalud ya estaba en una situación complicada y, aun así, se le continuaron imponiendo nuevas cargas. Si hoy quisiera brindar una atención óptima a todos sus afiliados, con los ingresos que tiene y la carga de gastos que enfrenta no podría hacerlo”, explicó.

Gasta más, pero atiende menos

Uno de los principales hallazgos del informe es el deterioro de la capacidad operativa de EsSalud. Según el documento, durante 2025 la entidad destinó S/ 8,822 millones al gasto en personal, equivalente al 56.9% de lo ejecutado por el Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos regionales en ese mismo concepto, pese a contar con una dotación asistencial cuatro veces menor.

Mientras la planilla se ha encarecido, la atención no ha mejorado. El tiempo promedio para conseguir una cita médica llegó a 24 días y solo el 33.2% de los asegurados que presentó un problema de salud acudió a una consulta.

Además, el 73.8% tuvo que asumir gastos de bolsillo, con un desembolso promedio anual de S/ 1,064, mientras que el gasto privado total habría alcanzado aproximadamente S/ 2,611 millones durante el 2025.

Para Ugarte, ello refleja que una proporción cada vez mayor del presupuesto termina destinándose a remuneraciones.

“Si antes atendías a 100 personas y hoy atiendes a 80, pero gastas más en salarios, cada atención termina siendo más cara. Eso deja menos recursos para medicamentos, equipamiento, infraestructura y servicios”, indicó.

Las leyes que incrementaron las obligaciones

El informe atribuye parte importante de esta situación a las normas aprobadas entre 2021 y 2026 que ampliaron beneficios, incorporaciones laborales y nuevas obligaciones para EsSalud.

Entre ellas se encuentran leyes relacionadas con la incorporación de trabajadores al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, promociones internas, reconversión de plazas y nuevas prestaciones. Varias fueron promulgadas por insistencia pese a que el Poder Ejecutivo observó la ausencia de estudios actuariales y fuentes de financiamiento.

Según Horizonte Laboral, esta tendencia continuó incluso con proyectos que no llegaron a convertirse en ley. Entre 2021 y 2026, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social dictaminó 47 proyectos vinculados directamente con EsSalud, muchos de ellos orientados a ampliar derechos laborales, incorporar nuevos beneficiarios o incrementar obligaciones para la institución.

De acuerdo con Ugarte, el énfasis de la producción legislativa estuvo puesto en el personal antes que en fortalecer la atención.

“Cerca del 60% de las normas estuvieron orientadas a ascensos, promociones, estabilidad laboral o mejoras para los trabajadores de EsSalud. Muy pocas buscaron fortalecer la infraestructura o ampliar efectivamente la capacidad de atención”, señaló.

De acuerdo con Ugarte, el énfasis de la producción legislativa estuvo puesto en el personal antes que en fortalecer la atención. (Foto: GEC)

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La OIT ya había advertido riesgos

El estudio también recoge las conclusiones del Estudio Financiero Actuarial elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2023.

Según dicho análisis, EsSalud enfrentaría déficits continuos desde 2023 que comprometerían progresivamente sus resultados acumulados y su reserva legal. Entre los factores identificados figuran el incremento del gasto en prestaciones médicas y económicas, el mayor gasto en infraestructura y la aprobación de nuevas obligaciones sin financiamiento específico.

Frente a ello, la OIT recomendó fortalecer el primer nivel de atención, evitar aprobar nuevas prestaciones sin recursos definidos y adoptar medidas para recuperar el equilibrio financiero del régimen contributivo.

Informe advierte que EsSalud enfrenta un delicado escenario financiero tras años de expansión sin respaldo | Foto: Essalud

Profesionalizar la gestión

Para Horizonte Laboral, la solución no pasa únicamente por incrementar el presupuesto de EsSalud.

Ugarte consideró que una de las primeras reformas debería apuntar a profesionalizar la conducción de la entidad. Recordó que EsSalud ha tenido 12 presidentes ejecutivos en menos de cinco años, una rotación que, a su juicio, dificulta cualquier estrategia de largo plazo. Actualmente, Jaime Moreno, es el presidente del seguro social, quien ingresó el 09 de junio de este año.

“Hay que despolitizar la gestión. No es posible administrar una institución de esta magnitud cambiando constantemente a quienes la dirigen. Se necesitan perfiles técnicos, procesos de selección basados en capacidades y una conducción con mayor estabilidad”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que EsSalud debe trasladar progresivamente su modelo de atención hacia la prevención, fortalecer el primer nivel y desarrollar sistemas de atención domiciliaria para enfermedades crónicas y adultos mayores, con indicadores claros de desempeño.

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El reto para el Gobierno

El informe concluye que el principal desafío para el Gobierno de Keiko Fujimori será recuperar la sostenibilidad del régimen contributivo sin seguir incrementando obligaciones que no cuenten con respaldo financiero.

También advierte que ampliar la cobertura o incorporar nuevos beneficiarios sin aportes adicionales terminaría profundizando el problema estructural de EsSalud.

Para Ugarte, cualquier apoyo económico del Estado debería estar acompañado de una reforma integral de la gestión.

“Solo poner recursos no resolverá el problema. Si no se cambia la forma en que se administra EsSalud, existe el riesgo de que dentro de algunos años vuelva a necesitar un nuevo rescate financiero”, concluyó.

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