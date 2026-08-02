EsSalud y Gobierno de Keiko: informe revela desafíos financieros y de gestión | Foto: Generada por IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Con el Gobierno de Keiko Fujimori ya en funciones, uno de los principales desafíos en materia de salud será la situación de EsSalud. En un país donde más del 70% de la fuerza laboral permanece en la informalidad y apenas el 28% de los trabajadores aporta al seguro social, la institución enfrenta crecientes presiones financieras y operativas.

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