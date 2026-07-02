La Contraloría General de la República inició una auditoría de cumplimiento al proceso de aprobación y ejecución de las compras delegadas de bienes estratégicos del rubro de productos farmacéuticos en EsSalud, correspondientes al periodo 2024-2026.

Mediante un oficio dirigido al presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, el Órgano de Control Institucional de la Contraloría comunicó el inicio de las acciones de control para revisar el procedimiento mediante el cual se delegó la adquisición de medicamentos a las Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos Prestadores Nacionales (OPN).

La auditoría evaluará la legalidad del proceso que derivó en una cuestionada resolución para la compra descentralizada de 580 medicamentos. Foto: Contraloría de la República

La auditoría se da luego de que dicho proceso derivara en la emisión de una cuestionada resolución que autorizó la compra local de 580 productos farmacéuticos a favor de esas dependencias de EsSalud.

Según el documento, la comisión auditora evaluará si la aprobación y ejecución de estas compras se ajustó a la normativa vigente e identificará eventuales desviaciones o presuntas responsabilidades funcionales, de corresponder.

La Contraloría precisó que la auditoría forma parte de las acciones orientadas a fortalecer el uso adecuado de los recursos públicos, promover la transparencia y la rendición de cuentas, así como adoptar medidas correctivas cuando se detecten irregularidades.