Hace solo unos días, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República aprobó el proyecto de crédito suplementario solicitado por el Gobierno de Perú. Este, que sería hasta por S/ 9,596 millones, ya ha sido evaluado por la Contraloría General de la República. El foco del análisis del órgano de control no es a qué partidas se destinarán los recursos, sino al sustento técnico.

Según el Informe de Orientación de Oficio N° 041-2026-OCI/0001-SOO, la Contraloría detectó una situación adversa. A su consideración, la exposición de motivos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo no desarrolla la incidencia que dichas medidas tendrían sobre la sostenibilidad fiscal ni las acciones previstas para gestionar o mitigar los riesgos macrofiscales que ya había identificado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los siguientes años.

“La exposición de motivos del proyecto de Ley N° 14799/2025-PE que aprueba créditos suplementarios hasta por S/ 9,596 millones no desarrolla la motivación técnica respecto de la incidencia del financiamiento propuesto en la sostenibilidad fiscal, ni su vinculación con los riesgos macrofiscales identificados en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029, emitido por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, lo que podría limitar la evaluación integral de los efectos fiscales de la iniciativa legislativa “, se lee en el oficio.

La Contraloría recordó que, según el Consejo Fiscal, “[...] la política fiscal no ha priorizado el cumplimiento de las reglas fiscales ni la adopción de una gestión prudente de las finanzas públicas, debilitando la credibilidad de la política fiscal responsable que ha contribuido históricamente a la estabilidad macroeconómica del país”.