El Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo mediante el cual se declara el estado de emergencia en 796 distritos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, por un plazo de 60 días calendario.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano este jueves.

La declaratoria se da en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

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La disposición tiene como finalidad la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del riesgo existente, clasificado como muy alto, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

El dispositivo agrega que los gobiernos regionales y municipios comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diferentes ministerios, entre otras instituciones, ejecutarán dichas medidas y acciones de excepción.

Se precisa que estas “deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes”.

Fenómeno de El Niño

En otro de los artículos se indica, además, que la implementación de las acciones previstas en la norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar; del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y la de nueve ministros de los sectores involucrados en estas acciones.