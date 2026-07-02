Estado de emergencia por lluvias. (Fuente: El Peruano)
Estado de emergencia por lluvias. (Fuente: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La medida fue oficializada mediante el , publicado en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano este jueves.

La declaratoria se da en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

LEA TAMBIÉN: Gobierno amplía estado de emergencia en varios distritos del país por intensas lluvias

La disposición tiene como finalidad la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del riesgo existente, clasificado como muy alto, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Se precisa que estas “deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes”.

LEA TAMBIÉN: Lluvias y El Niño amenazan a más de 7 millones en el Perú: las zonas sensibles
Fenómeno de El Niño
Fenómeno de El Niño

En otro de los artículos se indica, además, que la implementación de las acciones previstas en la norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar; del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y la de nueve ministros de los sectores involucrados en estas acciones.

TE PUEDE INTERESAR

Premier reconoce que 315 distritos del país presentan condiciones de vulnerabilidad ante El Fenómeno El Niño
Fenómeno El Niño se forma en el Pacífico con previsión de ser “muy fuerte”, alerta EE.UU.
Enfen confirma inicio de la fase de intensidad moderada del Fenómeno El Niño
Canal de Panamá se prepara ante amenaza de un fenómeno El Niño potente este 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.