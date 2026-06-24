El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que 315 distritos presentan condiciones de riesgo por el Fenómeno El Niño.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que 315 distritos presentan condiciones de riesgo por el Fenómeno El Niño.
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Redacción Gestión
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la disponibilidad de S/ 360 millones provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) para financiar intervenciones en distritos vulnerables a nivel nacional.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que 315 distritos presentan condiciones de riesgo, por lo que requieren medidas preventivas y capacidad de respuesta frente a posibles emergencias climáticas.

El Gobierno reforzó las acciones de prevención ante la eventual ocurrencia del fenómeno El Niño.
El Gobierno reforzó las acciones de prevención ante la eventual ocurrencia del fenómeno El Niño.

Como parte de estas acciones, el 24 de junio se realizará una sesión en el y los planes de contingencia en las zonas más expuestas de la costa peruana.

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Asimismo, Arroyo Sánchez indicó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de las zonas vulnerables y de la maquinaria destinada a las labores de mitigación.

El titular de la PCM también informó que el próximo 2 de julio se llevará a cabo un Consejo de Estado Regional (CER), con participación del presidente, ministros y gobernadores regionales, en el que se revisarán las acciones coordinadas para reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante el fenómeno El Niño.

de Tumbes. Además, destacó la participación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en la ejecución de proyectos orientados a reducir la vulnerabilidad de la población frente a eventos climáticos extremos.

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