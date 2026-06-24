El Gobierno indició que reforzó las acciones de prevención ante la eventual ocurrencia del fenómeno El Niño y anunció la disponibilidad de S/ 360 millones provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) para financiar intervenciones en distritos vulnerables a nivel nacional.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que 315 distritos presentan condiciones de riesgo, por lo que requieren medidas preventivas y capacidad de respuesta frente a posibles emergencias climáticas.

El Gobierno reforzó las acciones de prevención ante la eventual ocurrencia del fenómeno El Niño.

Como parte de estas acciones, el 24 de junio se realizará una sesión en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para evaluar el avance de las obras de mitigación y los planes de contingencia en las zonas más expuestas de la costa peruana.

Asimismo, Arroyo Sánchez indicó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de las zonas vulnerables y de la maquinaria destinada a las labores de mitigación. Además, anunció que en los próximos días supervisará los trabajos en las regiones de Ica y La Libertad para verificar el avance de las intervenciones.

El titular de la PCM también informó que el próximo 2 de julio se llevará a cabo un Consejo de Estado Regional (CER), con participación del presidente, ministros y gobernadores regionales, en el que se revisarán las acciones coordinadas para reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante el fenómeno El Niño.

Finalmente, señaló que en el norte del país continúan los trabajos vinculados a los expedientes técnicos del sistema de drenaje pluvial de Tumbes. Además, destacó la participación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en la ejecución de proyectos orientados a reducir la vulnerabilidad de la población frente a eventos climáticos extremos.