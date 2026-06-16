El Poder Ejecutivo anunció una nueva directiva, aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que estableció que las cuentas oficiales solo debe usarse para funciones propias del cargo y asuntos públicos, prohibiendo registrarse con estas cuentas en redes sociales, páginas de compras, apuestas o foros de entretenimiento.

La medida también estableció que los usuarios no pueden usar el correo estatal institucional para fines personales o comerciales, hacer propaganda política, enviar spam ni compartir contraseñas con terceros.

La directiva también recomendó, a través de estas herramientas, no difundir rumores, bromas o contenido ofensivo que afecte el honor o el clima laboral, ni usar el correo para compartir música, videos o software que vulneren derechos de autor o estén vinculados a fraudes.

Asimismo, con el objetivo de reforzar la seguridad digital y prevenir robo de información, fraudes o suplantación de identidad, la norma ordenó implementar controles como el bloqueo automático de mensajes considerados peligrosos. Uno de estos será el uso de doble autenticación para accesos desde redes externas, junto con políticas que fomenten contraseñas seguras y copias de respaldo periódicas.

La aplicación de estas medidas será progresiva según la capacidad de cada entidad, desde poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos regionales, pasando por universidades y empresas estatales, las cuales tienen hasta 12 meses de tiempo para implementase. En tanto los gobiernos locales disponen de entre 18 y 36 meses.

Finalmente, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM podrán ofrecer, de manera gratuita, el servicio de correo institucional a municipalidades que no cuenten con recursos, previa evaluación.