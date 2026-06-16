PCM limita uso del correo estatal y ordena implementar mayores medidas de seguridad digital. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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Asimismo, con el objetivo de reforzar la seguridad digital y prevenir robo de información, fraudes o suplantación de identidad, la norma ordenó implementar controles como el bloqueo automático de mensajes considerados peligrosos.

La aplicación de estas medidas será progresiva según la capacidad de cada entidad, desde poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos regionales, pasando por universidades y empresas estatales, las cuales tienen hasta 12 meses de tiempo para implementase. En tanto los gobiernos locales disponen de entre 18 y 36 meses.

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Finalmente,

El objetivo de la medida es asegurar que el correo institucional se destine principalmente a las funciones propias del puesto y a la gestión de asuntos públicos. Foto: PCM
El objetivo de la medida es asegurar que el correo institucional se destine principalmente a las funciones propias del puesto y a la gestión de asuntos públicos. Foto: PCM

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