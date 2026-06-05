El Poder Ejecutivo publicó este viernes la Ley Nº 32626 que crea la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), una nueva casa de estudios superior pública que tendrá su sede en el distrito de Ventanilla, Callao, y ofrecerá inicialmente 30 carreras profesionales agrupadas en cinco facultades.

La medida, difundida en las Normas Legales del Diario El Peruano, establece que la UNTEPV contará con personería jurídica de derecho público interno y estará conformada por los departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado que sean aprobados al momento de establecer su régimen académico, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Universitaria.

Cinco facultades

La oferta académica inicial comprende las facultades de Ciencias de la Salud; Ingeniería y Arquitectura; Derecho y Ciencias Sociales; Ciencias Económicas; e Ingeniería de Transportes y Comunicaciones. Las carreras son las siguientes:

Facultad de Ciencias de la Salud

Medicina Humana Enfermería Tecnología Médica y Rehabilitación Obstetricia Farmacia y Bioquímica Odontología

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Petróleos Ingeniería de Inteligencia Artifi cial Ingeniería de Alimentos Ingeniería Electrónica Ingeniería Eléctrica Ingeniería Ambiental Ingeniería Pesquera Ingeniería Química

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Derecho Educación Psicología Ciencias Políticas y Gestión Pública

Facultad de Ciencias Económicas

Economía Contabilidad Administración de Empresas Comercio y Negocios Internacionales Gastronomía y Gestión Alimentaria Turismo y Hotelería Ecoturismo

Facultad de Ingeniería de Transportes y Comunicaciones

Ingeniería Aeronáutica Ingeniería Naval Ingeniería de Sistemas Automotrices

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La Ley Nº 32626 dispone además que la universidad se constituya como pliego presupuestal y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir las partidas presupuestarias correspondientes con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación.

Asimismo, señala que el funcionamiento e implementación de la nueva universidad se realizará con recursos directamente recaudados, donaciones y legados, recursos del canon y otros fondos que se gestionen ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla.