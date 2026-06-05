Estudiantes universitarios. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo publicó este viernes la que crea la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), una nueva casa de estudios superior pública que tendrá su sede en el distrito de Ventanilla, Callao, y ofrecerá inicialmente 30 carreras profesionales agrupadas en cinco facultades.

La medida, difundida en las Normas Legales del Diario El Peruano, establece que la UNTEPV

Cinco facultades

La oferta académica inicial comprende las facultades de Ciencias de la Salud; Ingeniería y Arquitectura; Derecho y Ciencias Sociales; Ciencias Económicas; e Ingeniería de Transportes y Comunicaciones. Las carreras son las siguientes:

Facultad de Ciencias de la Salud

  1. Medicina Humana
  2. Enfermería
  3. Tecnología Médica y Rehabilitación
  4. Obstetricia
  5. Farmacia y Bioquímica
  6. Odontología

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

  1. Arquitectura
  2. Ingeniería de Sistemas
  3. Ingeniería de Petróleos
  4. Ingeniería de Inteligencia Artifi cial
  5. Ingeniería de Alimentos
  6. Ingeniería Electrónica
  7. Ingeniería Eléctrica
  8. Ingeniería Ambiental
  9. Ingeniería Pesquera
  10. Ingeniería Química

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

  1. Derecho
  2. Educación
  3. Psicología
  4. Ciencias Políticas y Gestión Pública

Facultad de Ciencias Económicas

  1. Economía
  2. Contabilidad
  3. Administración de Empresas
  4. Comercio y Negocios Internacionales
  5. Gastronomía y Gestión Alimentaria
  6. Turismo y Hotelería
  7. Ecoturismo

Facultad de Ingeniería de Transportes y Comunicaciones

  1. Ingeniería Aeronáutica
  2. Ingeniería Naval
  3. Ingeniería de Sistemas Automotrices
Nueva universidad en Lima.
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La Ley Nº 32626 dispone además que la universidad se constituya como pliego presupuestal y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir las partidas presupuestarias correspondientes con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación.

Asimismo, señala que el funcionamiento e implementación de la nueva universidad se realizará con recursos directamente recaudados, donaciones y legados, recursos del canon y otros fondos que se gestionen ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

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