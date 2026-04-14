Este martes 14 de abril se oficializó la creación de tres universidades nacionales, tras la promulgación de leyes promovidas por el Congreso de la República.

Según las normas legales, se trata de la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata, ubicada en Chucuito, Puno.

Esta casa de estudios tendrá las siguientes facultades: Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud, Arquitectura e Ingenierías, Educación Intercultural y Humanidades.

En tanto, se autorizó la conversión del Instituto de Educación Superior Público Túpac Amaru del Cusco en Universidad Nacional Tecnológica Túpac Amaru del Cusco (UNTTAC).

Tendrá un periodo de cinco años para su respectiva adecuación, y tras 60 días de su reciente promulgación, deberá designar a los integrantes de la Comisión Organizadora de la UNTTAC.

Asimismo, se aprobó el inicio de actividades para la Universidad Nacional Intercultural de Nauta (UNIN) de Loreto.

Esta universidad tendrá las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ingeniería, Derecho y Ciencias Empresariales.