La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República convocó una sesión extraordinaria para este martes 14 de abril, luego de que en la jornada electoral del domingo 12 de abril se presentaran problemas que impideron instalar mesas de votación o retrasos para ello.

El grupo de trabajo parlamentario que presideElvis Vergara Mendoza(Acción Popular) confirmó que han citado a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y delJurado Nacional de Elecciones(JNE),Piero Corvetto SalinasyRoberto Burneo Bermejo, respectivamente.

La citación fue firmada digitalmente por el presidente de la comisión, Elvis Vergara y se desarrollará de forma semipresencial.

En el caso del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, fue citado para dar cuenta de las causas técnicas y operativas que derivaron en los retrasos en la instalación de mesas de sufragio. Deberá responder sobre los criterios aplicados en la contratación de la empresa Galaga SAC, así como las fallas específicas del sistema digital electoral y las razones por las que no se activaron mecanismos de contingencia eficaces.

Corvetto también deberá informar sobre las responsabilidades funcionales y administrativas derivadas de las irregularidades y las acciones adoptadas para su eventual sanción. Asimismo, la comisión le exigirá precisar las garantías concretas para restablecer la confianza ciudadana en los resultados del proceso electoral, detalló Correo.

El JNE deberá responder sobre supervisión

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, también fue convocado para informar sobre la supervisión ejercida durante la jornada y la legalidad de las decisiones adoptadas frente a las fallas registradas.

También ha sido convocado el contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, para informar sobre las acciones de control respecto a la gestión electoral, la revisión de las contrataciones y las auditorías iniciadas o por iniciarse.

La ONPE deberá explicar los criterios aplicados en la contratación de la empresa Galaga SAC, encargada del reparto del material electoral. Foto: Congreso.

Mientras que el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, tendrá que presentar un informe sobre las incidencias registradas durante la jornada y su evaluación sobre la posible vulneración del derecho al voto de los más de 52 mil peruanos.

La Defensoría también deberá explicar si emitió alertas tempranas a la ONPE o al JNE antes de los comicios y qué recomendaciones formales ha dirigido a ambos organismos para evitar la repetición de estos hechos.



