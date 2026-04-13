El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó iniciar una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, tras restringirse el derecho al voto a más de 52,000 peruanos en la jornada del domingo 12 de abril y demorarse la apertura de algunos centros de votación.

Según la JNJ, también se solicitará a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de dicho funcionario.

Cabe señalar que, según Corvetto, se trató de un fallo logístico puntual y pidió disculpas en nombre de la ONPE. La decisión de la JNJ se da tras la reciente detención del gerente de gestión electoral, José Edilberto Samamé Blas, quien renunció tras reconocer su responsabilidad en la crisis.

Efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público abordaron a Samamé Blas, quien se encontraba en situación de flagrancia.

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque, al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembros de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, mencionó Corvetto el útimo domingo antes de anunciar que las elecciones iban a continuar, para este grupo, el lunes 13 de abril.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, señaló que no se lograron instalar 211 mesas de sufragio en tres distritos de Lima, en 13 centros de votación. Foto: AFP

Con dicho reporte, la JNJ espera mayores elementos de análisis para su rol fiscalizador.

“Estas acciones se realizan en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas”, señalaron desde la JNJ.