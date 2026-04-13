Piero Corvetto, cuestionado por diversos frentes políticos y autoridades ante fallos en la distribución de material electoral. Foto: AFP
Piero Corvetto, cuestionado por diversos frentes políticos y autoridades ante fallos en la distribución de material electoral. Foto: AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó iniciar , tras restringirse el derecho al voto a

Según la JNJ, también se solicitará a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de dicho funcionario.

Cabe señalar que, . La decisión de la JNJ se da tras la reciente

Efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público abordaron a Samamé Blas, quien se encontraba en situación de flagrancia.

LEA TAMBIÉN: Conteo rápido de Ipsos arroja empate técnico en el segundo lugar, ¿quiénes son?

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque, al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembros de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”,

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, señaló que no se lograron instalar 211 mesas de sufragio en tres distritos de Lima, en 13 centros de votación. Foto: AFP
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, señaló que no se lograron instalar 211 mesas de sufragio en tres distritos de Lima, en 13 centros de votación. Foto: AFP

Con dicho reporte, la JNJ espera mayores elementos de análisis para su rol fiscalizador.

LEA TAMBIÉN: Perú no decide a la primera: radiografía de las siete últimas segundas vueltas

“Estas acciones se realizan en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas”, señalaron desde la JNJ.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: 5 personas fueron detenidas por presunta suplantación de votantes en Áncash
Elecciones 2026: Así quedaría la Cámara de Senadores y Diputados, según a Boca de Urna
Flash electoral - resultados en boca de urna de las Elecciones Generales 2026 en Perú, según Datum

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.