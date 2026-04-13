Así quedaría la Cámara de Senadores y Diputados, según a Boca de Urna. Foto: Congreso.
Así quedaría la Cámara de Senadores y Diputados, según a Boca de Urna. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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Tras conocerse los resultados a “Boca de Urna”,

Senadores

Según el flash electoral de Datum Internacional, la Cámara de Senadores estaría conformada por 22 escaños para Fuerza Popular, seguido de 11 Juntos por el Perú, y 8 para Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, respectivamente.

La lista la terminarían conformando 6 senadores por el Partido Cívico Obras y 5 para Ahora Nación.

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Diputados

En tanto, para la Cámara de Diputados, estaría conformada por 44 escaños para Fuerza Popular, 22 de Juntos por el Perú, 20 de Renovación Popular y 19 del Partido del Buen Gobierno.

La lista la terminarían conformando 18 diputados del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

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Como se recuerda, según En cuarto y quinto lugar, se ubican Ricardo Belmont con 10.5% y Roberto Sánchez, con 10.0%.

La composición del nuevo Congreso bicameral 2026-2031. Foto: GEC.
La composición del nuevo Congreso bicameral 2026-2031. Foto: GEC.

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