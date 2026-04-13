Tras conocerse los resultados a “Boca de Urna”, Fuerza Popular sería la bancada que tendría más integrantes tanto en la Cámara de Senados y Diputados del Congreso bicameral.

Senadores

Según el flash electoral de Datum Internacional, la Cámara de Senadores estaría conformada por 22 escaños para Fuerza Popular, seguido de 11 Juntos por el Perú, y 8 para Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, respectivamente.

La lista la terminarían conformando 6 senadores por el Partido Cívico Obras y 5 para Ahora Nación.

Diputados

En tanto, para la Cámara de Diputados, estaría conformada por 44 escaños para Fuerza Popular, 22 de Juntos por el Perú, 20 de Renovación Popular y 19 del Partido del Buen Gobierno.

La lista la terminarían conformando 18 diputados del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Como se recuerda, según el flash electoral de Datum Internacional, Keiko Fujimori obtuvo 16.5% de los votos, mientras que Rafael López Aliaga 12.8% y Jorge Nieto 11.6%. En cuarto y quinto lugar, se ubican Ricardo Belmont con 10.5% y Roberto Sánchez, con 10.0%.