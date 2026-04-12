Flash electoral. Tras conocerse los resultados a boca de urna, revelados por Datum, los candidatos que pasarían a la segunda vuelta son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. En tercer lugar, está Jorge Nieto.

Según el flash electoral de Datum Internacional, Keiko Fujimori Higuchi obtuvo 16.5% de los votos, mientras que Rafael López Aliaga 12.8% y Jorge Nieto 11.6%. En cuarto y quinto lugar, se ubican Ricardo Belmont con 10.5% y Roberto Sánchez, con 10.0%.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no emitirá declaraciones a la prensa tras conocerse los primeros resultados de la boca de urna, según América. Minutos antes del flash electoral, cuestionó que la ONPE no haya habilitado mesas de sufragio para más de 63,000 electores e incluso, pidió que se habilite un día más de v otación.

La jornada democrática de este domingo 12 de abril estuvo marcada por la controversia, al no instalarse 211 mesas de sufragio en 15 locales de votación en Lima Metropolitana. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, reconoció el error y lo tildó de “problema logístico acotado”.

Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)

¿Cuándo se conocerá el resultado oficial de las elecciones?

De acuerdo con la ONPE, recién a la medianoche de esta jornada electoral se conocerán los resultados oficiales de las elecciones presidenciales al 60% de las actas procesadas en su portal web.

Cada 15 minutos se irán actualizando los resultados en la página online de esta institución —reveló hace poco Piero Corvetto, jefe de la ONPE—.

Corvetto además reconoció a RPP que los resultados al 100% tardarán varios días para conocerse. “No significa que los vayamos a tener al miércoles (15 de abril)”, dijo a RPP.