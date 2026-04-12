Este domingo 12 abril se realizan las elecciones generales en Perú para conocer qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Según el padrón electoral oficial aprobado para las Elecciones Generales 2026, están habilitados alrededor de 27.3 millones de peruanos para votar.
Conoce el minuto a minuto de la jornada electoral, desayunos, incidencias, entre otros.
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Votos en el extranjero
¿Quiénes pueden votar en el extranjero en las Elecciones Generales 2026?
Pueden votar en el exterior los peruanos mayores de 18 años, que han declarado, ante el Reniec, su domicilio en el extranjero antes del cierre del padrón electoral (14 de octubre del 2025).
Tailandia. Inicia la jornada de votación en Bangkok; cuenta con 92 electores y una mesa de votación.
El ciudadano peruano Diego Macarthur Chavez es el primero en emitir su voto en las Elecciones 2026. A su lado, el embajador del Perú en Nueva Zelanda, José Bustinza. En Nueva Zelanda, más de 800 peruanos están en el padrón electoral para emitir su voto en las Elecciones 2026 (Fuente: Cancillería)
La Cancillería del Perú detalló que ciudades como Madrid (España), Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile) superan los 100 mil electores registrados, consolidándose como puntos clave.