Este domingo 12 abril se realizan las elecciones generales en Perú para conocer qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Según el padrón electoral oficial aprobado para las Elecciones Generales 2026, están habilitados alrededor de 27.3 millones de peruanos para votar.

Conoce el minuto a minuto de la jornada electoral, desayunos, incidencias, entre otros.

Votos en el extranjero

¿Quiénes pueden votar en el extranjero en las Elecciones Generales 2026?

Pueden votar en el exterior los peruanos mayores de 18 años, que han declarado, ante el Reniec, su domicilio en el extranjero antes del cierre del padrón electoral (14 de octubre del 2025).