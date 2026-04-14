Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
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Daniel Seclen Parraguez
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La jornada electoral del 12 de abril, en donde los peruanos volvíamos a las urnas para elegir a nuestro próximo presidente, congresistas (ahora para la cámara de senadores y diputados) y parlamentarios andinos, se manchó tras reportarse una serie de inconvenientes que afectaron el curso del proceso.

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