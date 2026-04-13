Taxis por aplicativo a la espera del material electoral fuera de un colegio en VES. (América TV)
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Redacción Gestión
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sobre todo porque hoy lunes se observa el uso de taxis por aplicativo para cumplir esa función.

Durante la cobertura en los exteriores de un colegio de Villa El Salvador, donde sí se votó el domingo,

Dichos papeles eran la única identificación visible desde el exterior para señalar que los taxis habían sido contratados por la ONPE para llevar el material electoral, tarea que solían realizan camiones oficiales al inicio y al cierre de la votación, según constató América Noticias.

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En este colegio de Villa El Salvador, El conteo de cédulas y el llenado de actas recién concluyeron de madrugada.

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Debido a ello, los taxis formaron cola durante las primeras horas del lunes 13 de abril, mientras en paralelo se desarrollaba una jornada electoral extraordinaria en otros 13 locales donde no se pudo votar el domingo porque el material de la ONPE no llegó a tiempo.

ONPE utiliza taxis por aplicativos según confirmó América noticias.
ONPE utiliza taxis por aplicativos según confirmó América noticias.

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