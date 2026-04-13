La falta de vehículos de la ONPE para trasladar el material electoral después de la jornada del domingo 12 de abril sigue generando cuestionamientos, sobre todo porque hoy lunes se observa el uso de taxis por aplicativo para cumplir esa función.

Durante la cobertura en los exteriores de un colegio de Villa El Salvador, donde sí se votó el domingo, se reportó que una fila de taxis por aplicativo esperaba fuera del local con papeles tamaño A4 pegados en los parabrisas.

Dichos papeles eran la única identificación visible desde el exterior para señalar que los taxis habían sido contratados por la ONPE para llevar el material electoral, tarea que solían realizan camiones oficiales al inicio y al cierre de la votación, según constató América Noticias.

En este colegio de Villa El Salvador, los miembros de mesa y personeros tuvieron que pasar la noche en el local tras las demoras en la instalación de aulas y la implementación del material durante el domingo. El conteo de cédulas y el llenado de actas recién concluyeron de madrugada.

Debido a ello, los taxis formaron cola durante las primeras horas del lunes 13 de abril, mientras en paralelo se desarrollaba una jornada electoral extraordinaria en otros 13 locales donde no se pudo votar el domingo porque el material de la ONPE no llegó a tiempo.