Ningún candidato logró mayoría absoluta —salvo Fujimori en 1995, aunque envuelto en la controversia— en más de tres décadas, en elecciones marcadas por la multiplicidad de partidos y el voto dividido, según especialistas. Foto: difusión / GEC
Ningún candidato logró mayoría absoluta —salvo Fujimori en 1995, aunque envuelto en la controversia— en más de tres décadas, en elecciones marcadas por la multiplicidad de partidos y el voto dividido, según especialistas. Foto: difusión / GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

La dispersión del voto , según Eduardo Hernando Nieto, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC. Y es que, de las últimas ocho contiendas electorales presidenciales, siete se han resuelto en una segunda fecha. La excepción ocurrió en 1995.

“Fujimori logró en el año 95 más de 4 millones de votos (64%) frente a Javier Pérez de Cuéllar (21.5%) y se hablaba de un fraude estructural por su control en los medios de comunicación, irregularidades normativas y el apoyo de las Fuerzas Armadas. ”, menciona.

Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, candidatos que disputaron la segunda vuelta en 1990. Fujimori Fujimori se proclamó ganador. Foto: archivo / Getty Images
Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, candidatos que disputaron la segunda vuelta en 1990. Fujimori Fujimori se proclamó ganador. Foto: archivo / Getty Images

Causas de la sobreoferta electoral en la primera vuelta

, de las 43 aptas que se tenían inicialmente. Hernando Nieto señala que, al existir pocas agrupaciones políticas institucionalizadas, muchos ciudadanos quieren replicar la figura del outsider, del que juega fuera del sistema.

LEA TAMBIÉN: Mapa electoral peruano en los últimos años: ¿derecha o izquierda?

Agrega que el Perú padece de un mal en su sistema electoral tras bajarse la valla para la inscripción de las agrupaciones políticas y eliminarse las elecciones primarias (PASO).

Especialistas advierten que la facilidad para crear partidos y la crisis de representación impiden construir mayorías, generando gobiernos con débil respaldo legislativo. Foto: difusión / GEC
Especialistas advierten que la facilidad para crear partidos y la crisis de representación impiden construir mayorías, generando gobiernos con débil respaldo legislativo. Foto: difusión / GEC

Los politólogos Andrés Malamud y Carlos Meléndez advirtieron a Gestión que , sino la incapacidad estructural del sistema para producir mayorías desde la primera vuelta.

Según Malamud, la atomización partidaria se agudizó y desbordó los estándares regionales, ya que en 2021, los dos candidatos más votados (Pedro Castillo y Keiko Fujimori) apenas sumaron el 32% de los votos válidos, una media inferior a la de otros países, donde el promedio supera el 50% habitualmente.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué pasa con la candidatura de Fernando Rospigliosi tras la sentencia de prisión suspendida?

Meléndez señala que el diseño institucional agrava la senda de estabilidad política, pues mientras la segunda vuelta concentra el voto presidencial en dos opciones,. El resultado es

Hernando Nieto precisa que a esta ecuación se le debe añadir la apatía o rechazo hacia la actividad política, propio del desinterés por la constante crisis.

“Por fortuna, en nuestro caso los efectos prácticos son menores gracias a que en último término gobierna la Constitución antes que los políticos; de allí la estabilidad económica a pesar de la turbulencia política. El único problema sería si llegara al poder alguien que estuviese en contra de la Constitución”, comentó.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.

TE PUEDE INTERESAR

Avenida Arequipa estará abierta al tránsito vehicular este domingo debido a elecciones
Elecciones 2026: horarios del transporte público para la jornada electoral en Lima y Callao
Elecciones 2026: 3 partidos políticos no presentaron sus rendiciones de cuentas de campaña
Keiko Fujimori asegura que reconocerá los resultados de las elecciones generales 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.