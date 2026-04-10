La avenida Arequipa, que conecta el Centro de Lima con Miraflores, estará abierta al tránsito de vehículos este domingo 12 de abril debido a la realización de las Elecciones Generales 2026. La vía se destina los domingos a la actividad de deportiva, pero habrá una excepción este fin de semana debido a la jornada electoral.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que dispuso la suspensión de la ciclovía recreativa en la avenida Arequipa con la finalidad de priorizar el libre tránsito y la fluidez vehicular durante una jornada en la que se prevé que millones de ciudadanos acudan masivamente a sufragar.

La medida, explicó la MML, busca garantizar el desplazamiento eficiente de la ciudadanía hacia sus centros de votación.

Cabe recordar que, lunes a sábado, los corredores complementarios, líneas de transporte autorizadas y vehículos particulares transitan por esta importante arteria de la ciudad. Sin embargo, los 5 kilómetros de la avenida se convierten en vía exclusiva para ciclistas, patinadores y peatones los días domingos de 7 a. m. a 1 p. m.

Los servicios de transporte públicos serán de mucha utilidad para los votantes que deberán desplazarse a centros de sufragio lejos de sus viviendas. Quienes deseen trasladarse en vehículos alternativos, como bicicletas y scooters, también podrán hacerlo por la ciclovía de la avenida Arequipa.

Los horarios del transporte público

Este domingo 12 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2026 y más de 11 millones de limeños y chalacos se desplazarán a su local de votación. Aquí te contamos desde qué hora operará el servicio de transporte público en Lima y Callao.

Línea 1 del Metro de Lima : Desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con un total de 350 carreras, lo que representa 96 viajes adicionales respecto a un domingo regular.

: Desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con un total de 350 carreras, lo que representa 96 viajes adicionales respecto a un domingo regular. Línea 2 del Metro de Lima : funcionará en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con 290 carreras programadas para atender la demanda prevista.

: funcionará en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con 290 carreras programadas para atender la demanda prevista. El Metropolitano : los servicios regulares A, B y C operarán entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m.; el Expreso 1 funcionará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 lo hará de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Los buses alimentadores estarán disponibles hasta las 11:00 p. m., y el servicio nocturno Lechucero operará con normalidad el viernes y sábado de 11:30 p. m. a 4 a. m.

: los servicios regulares A, B y C operarán entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m.; el Expreso 1 funcionará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 lo hará de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Los buses alimentadores estarán disponibles hasta las 11:00 p. m., y el servicio nocturno Lechucero operará con normalidad el viernes y sábado de 11:30 p. m. a 4 a. m. Corredores complementarios : brindarán servicio desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

: brindarán servicio desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. El servicio Aerodirecto operará sin variaciones.

operará sin variaciones. El transporte regular circulará desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda.

circulará desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda. Los taxis autorizados ofrecerán atención durante las 24 horas.

¿Cómo puedo saber dónde votar?

Para consultar tu local de sufragio, debes ingresar a la página web habilitada por la ONPE para conocer la ubicación de tu centro de votación. Para obtener la información solo debes digitar tu número de DNI. El sistema te brindará la dirección y número de mesa. Además, confirmará si fuiste elegido o no miembro de mesa.