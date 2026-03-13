Las elecciones generales 2026 incorporan cambios importantes frente a procesos anteriores, como el retorno de la bicameralidad, por lo que el elector deberá marcar correctamente una cédula de votación más extensa, con elecciones independientes para presidente, senadores, diputados y Parlamento Andino.

Fecha y horario de votación

La jornada electoral se realizará el domingo 12 de abril del 2026, desde las 7:00 hasta las 17:00 horas. Los miembros de mesa deberán presentarse en su local de votación desde las 6:00 horas para la instalación de mesas.

Antes de acudir a votar, se recomienda verificar el local de votación y si se ha sido designado miembro de mesa a través de las plataformas oficiales de los organismos electorales. Consulta si eres miembro de mesa aquí.

¿Cómo marcar correctamente?

Según explicó la ONPE, solo es válido marcar con cruz o aspa (X). Los círculos, checks u otros símbolos anulan el voto en esa columna. Además, no se puede marcar más de una organización política en la misma columna.

Si una columna queda en blanco o es anulada por error, las demás columnas correctamente marcadas siguen siendo válidas.

¿Qué autoridades elegimos este año?

A diferencia de procesos anteriores, en el 2026 el Perú vuelve a un Congreso bicameral, por lo que el ciudadano elegirá cinco autoridades distintas, cada una en una columna independiente de la cédula:

Presidente y vicepresidentes Senadores a nivel nacional Senadores a nivel regional Diputados Parlamento Andino

Cada una de estas elecciones es independiente, por lo que un error en una columna no invalida necesariamente el resto del voto.

Nueva cédula de votación

El representante de la ONPE, Pablo Hartill, explicó que la cédula de votación tendrá cinco columnas y será más extensa que en procesos anteriores.

Tendrá un ancho mínimo de 42 cm y un largo de 21 cm, que puede ampliarse hasta 44 cm según el número de organizaciones políticas.

Cada columna corresponde a una elección distinta.

La cédula incluirá a las 38 organizaciones políticas inscritas aptas para los comicios, dispuestas en filas.

¿Qué hay en cada columna?

1. Presidente y vicepresidentes:

Incluye las fórmulas presidenciales completas (presidente y dos vicepresidentes).

Se puede marcar el símbolo de la organización política o la fotografía del candidato presidencial. Solo se puede marcar una opción.

2. Senadores a nivel nacional:

Aquí se elige a los senadores que representan al país en su conjunto.

en su conjunto. El elector debe marcar el símbolo del partido o alianza de su preferencia y, de manera opcional, puede escribir uno o dos números de candidatos de esa misma organización, ya que se permite hasta dos votos preferenciales.

3. Senadores a nivel regional:

En esta columna se elige a los senadores que representan a la región del elector.

Además de marcar el símbolo de la organización política, el ciudadano puede escribir un solo número de su candidato preferido dentro del recuadro correspondiente a un voto preferencial.

4. Diputados

Esta columna corresponde a la elección de diputados por región .

. El elector puede marcar el símbolo de la organización política y, si lo desea, escribir uno o dos números de candidatos de la misma organización (opción a dos votos preferenciales).

5. Parlamento Andino

El ciudadano encontrará la columna para elegir a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino .

. Se marca el símbolo de la organización política y, de forma opcional, se pueden escribir uno o dos números de candidatos de esa lista (opción a dos votos preferenciales).

Voto cruzado

El voto cruzado permite elegir partidos distintos en cada columna, sin que ello anule el voto. Este tipo de voto es completamente válido, siempre que en cada columna solo se marque una opción. Por ejemplo:

Presidente: partido A Senadores nacionales: partido B Senadores regionales: partido C Diputados: partido D Parlamento Andino: partido E

Voto preferencial

Hartill advirtió que uno de los errores más frecuentes ocurre al escribir los números del voto preferencial:

Los números deben corresponder solo a candidatos del partido marcado.

Si el candidato tiene dos dígitos (ejemplo: 16), ambos deben escribirse dentro del mismo recuadro.

Si se coloca un dígito en cada recuadro, se interpreta como dos votos distintos.

Si los números se salen ligeramente del recuadro o están en la intersección, el miembro de mesa evaluará la intención del votante, pero si hay números en recuadros distintos, se considera un voto por dos candidatos distintos.

De esta manera, con una cédula más extensa y varias elecciones en una sola jornada, informarse previamente permite al ciudadano ejercer su derecho al voto y evitar votos nulos.