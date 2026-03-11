En este proceso electoral están habilitados para votar 27′325,432 ciudadanos, de los cuales el grupo de electores jóvenes, de 18 a 29 años, representa 6′891,645, de acuerdo con el Padrón Electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Ese grupo etario representa el 25% de los electores, el más amplio del Padrón Electoral. El 97.5% se encuentra dentro del territorio nacional (6′717,293), en tanto, en el extranjero el 2.5% (174,352), según un informe de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju).

Los jóvenes que votarán por primera, en tanto, suman 2′518,576 electores. Se trata electores que cumplirán los 18 años incluso hasta el 12 de abril, día de las elecciones, que deberán acudir a las urnas.

“La participación juvenil muestra una distribución equilibrada por sexo: 50.7% hombres y 49.3% mujeres. En el exterior, incluso, se registra una ligera mayoría femenina (51.7%)”, indica el documento.

A nivel territorial, Lima Metropolitana concentra el 27% del total de votantes jóvenes, con más de 1.8 millones. Le siguen regiones como Piura (6.3%), La Libertad (6.1%), Cajamarca (4.9%) y Cusco (4.7%), evidenciando una presencia significativa en distintas zonas del país.

En cuanto al nivel educativo, el 76.3% de jóvenes cuenta con educación secundaria, el 22.7% con primaria y el 1% con educación técnica o superior. Asimismo, 52,401 jóvenes (0.8%) presentan alguna discapacidad, lo que refuerza la necesidad de garantizar condiciones accesibles e inclusivas durante el proceso electoral.

Entre los principales problemas que preocupan a la población joven, según la Encuesta Nacional de Hogares 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta la corrupción (61.3%), la delincuencia (43.7%), la falta de seguridad ciudadana (17.6%), la pobreza (17.1%), los bajos sueldos o el aumento de precios (13.6%) y la falta de empleo (13.1%).

“Los datos confirman que la juventud peruana constituye un segmento estratégico del electorado: numeroso, territorialmente diverso y con preocupaciones claras frente a los desafíos nacionales. Su participación será determinante en las Elecciones Generales de 2026”, indica Senaju.