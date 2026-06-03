TC rechaza habeas corpus que buscaba anular condena de Martín Vizcarra. Foto: GEC / Julio Reaño
TC rechaza habeas corpus que buscaba anular condena de Martín Vizcarra. Foto: GEC / Julio Reaño
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, debido a irregularidades en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

El recurso fue presentado por la ciudadana identificada como Julissa Ricopa Pacaya el 24 de enero de 2025,

Con este recurso,

LEA TAMBIÉN: Luz Pacheco renunció a la Presidencia del Tribunal Constitucional ¿Cuál fue la razón?

La acción de garantía alegaba una presunta vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad personal, además de afectar la seguridad jurídica y el principio “non bis in idem”, que prohíbe investigar o sancionar dos veces por los mismos hechos.

Sin embargo,

LEA TAMBIÉN: “Perú parece un país europeo”, un análisis de Credicorp Capital

A través de una resolución, el TC señaló que es de conocimiento público que el 26 de noviembre de 2025 el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Vizcarra a catorce años de prisión.

El Tribunal precisó que la verdadera restricción a la libertad de Vizcarra proviene de la mencionada sentencia condenatoria y no de las actuaciones previas, precisando que dicho fallo podría ser eventualmente cuestionado mediante un nuevo proceso constitucional cuando adquiera firmeza en el Poder Judicial.

LEA TAMBIÉN: MEF no llevará ninguna ley laboral ante el TC, pese a las advertencias por su alto costo

Cabe precisar que, actualmente,

El expresidente cumple su condena por del delito de cohecho pasivo impropio en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate. (FOTO: archivo GEC)
El expresidente cumple su condena por del delito de cohecho pasivo impropio en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate. (FOTO: archivo GEC)

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori sobre nuevo equipo de Sánchez: “Es un Frankenstein político”
OCDE sobre independencia del BCRP: “Lo vemos con muy buenos ojos y no debería ser tocado”
Vladimir Cerrón solicita al PJ ser excluido del pago de reparación civil por colusión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.