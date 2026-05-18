MEF no llevará ninguna ley laboral ante el TC, pese a las advertencias por su alto costo. Foto: GEC
MEF no llevará ninguna ley laboral ante el TC, pese a las advertencias por su alto costo. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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. Pero, aún esperarán que pase la segunda vuelta electoral para tomar una decisión.

En ese momento

No somos contrarios a las leyes, generan beneficios a los trabajadores, pero su implementación... a veces hasta la redacción está mal hecha. Se requiere dar gradualidad a la hora de implementar y establecer pautas importantes: a partir de cuándo le pagas la CTS a un CAS, por ejemplo. Han dejado vacíos”,alertó semanas atrás.

El ministro del MEF mostró preocupación por la reciente ley que otorga Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Foto: Andina
El ministro del MEF mostró preocupación por la reciente ley que otorga Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Foto: Andina

Ahora, el MEF envió un comunicado para señalar su “respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público, así como a los espacios de diálogo y negociación colectiva establecidos en el marco de la Constitución y las leyes vigentes”.

El ministerio precisó que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público. Esto, pese a las advertencias de analistas y del propio Consejo Fiscal sobre su alto costo para las cuentas públicas.

“El ministerio reconoce la importante labor que realizan los trabajadores del país y ratifica su disposición permanente al diálogo técnico y responsable con las organizaciones sindicales, en el marco de la negociación colectiva centralizada y de los espacios institucionales correspondientes”, refiere en la comunicación.

Es más, agregó que se continuará evaluando, junto con los sectores involucrados, mecanismos responsables y sostenibles que permitan avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, “preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país”.

Cabe recordar que ya desde Gestión, distintos analistas han advertido del alto costo para el país de algunas de las leyes aprobadas.

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